Prințul Marco a vrut să divorțeze de Bianca după noaptea cu Gabriella? ”Nu vreau să mă întorc acasă cu ea”

Prințul Marco a vrut să divorțeze de Bianca după noaptea cu Gabriella? ”Nu vreau să mă întorc acasă cu ea”
Prinţul Marco
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Experiența de la Insula Iubirii 2026 devine tot mai dificilă pentru Prințul Marco și Bianca Ghiurcă. După o întâlnire de 24 de ore petrecută alături de ispita Gabriella Barbu, concurentul face mărturisiri surprinzătoare despre căsnicia sa, în timp ce Bianca ajunge să își dorească să plece din emisiune.

Episodul difuzat vineri, 6 noiembrie, aduce un nou moment tensionat pentru unul dintre cele mai comentate cupluri din sezon. Alegerea lui Marco de a petrece 24 de ore alături de Gabriella Barbu pare să îi schimbe perspectiva asupra relației cu Bianca, iar concluziile la care ajunge sunt departe de a fi încurajatoare pentru viitorul căsniciei lor.

Marco a ales-o pe Gabriella pentru întâlnirea de 24 de ore

Totul începe după ce Radu Vâlcan îi anunță pe concurenți că unul dintre ei va avea ocazia să petreacă 24 de ore alături de ispita aleasă.

„Astăzi, unul dintre voi are ocazia să meargă la un date de 24 de ore”, spune prezentatorul.

Marco este cel care primește această oportunitate și decide să meargă alături de Gabriella Barbu, ispita de care s-a apropiat tot mai mult de la începutul experienței din Thailanda.

Conștient de implicațiile unei astfel de întâlniri, concurentul recunoaște încă de la început că situația poate deveni complicată.

„O să devină periculos”.

Cei doi petrec împreună o zi și o noapte într-un cadru romantic, iar apropierea dintre ei îl face pe Marco să își analizeze tot mai atent sentimentele și relația pe care o are cu soția sa.

„Asta este capcana perfectă”, afirmă concurentul.

Mărturisirile lui Marco după întâlnire și reacția Biancăi

După cele 24 de ore petrecute alături de Gabriella, imaginile difuzate de Antena 1 îl surprind pe Marco vizibil afectat. Cu lacrimi în ochi, acesta face o declarație care lasă loc multor interpretări.

„Am distrus-o”.

În paralel, Bianca vede imagini care au legătură cu apropierea dintre soțul său și ispită. Impactul emoțional pare să fie puternic, iar concurenta ajunge să își exprime dorința de a părăsi emisiunea.

Experiența trăită în cadrul show-ului îl determină pe Marco să vorbească deschis despre problemele pe care spune că le-a conștientizat în relația sa.

„Nu vreau să mă întorc cu Bianca acasă în același fel, pentru că acum am deschis o vază cu multe probleme, pe care abia aici mi-am dat seama că le avem”.

Declarația sa vine într-un moment sensibil pentru cuplu și ridică semne de întrebare privind direcția în care se îndreaptă relația lor după terminarea competiției.

Marco recunoaște că s-a atașat de Gabriella

Pe parcursul interacțiunilor cu Gabriella Barbu, Marco admite că între ei s-a creat o conexiune emoțională.

„M-a luat un pic așa și pe mine pentru că m-am atașat de ea. Și nu e bine și mă întreb de ce mă ia chestia asta?!”

La rândul său, Gabriella povestește că bărbatul a avut un comportament agitat în timpul întâlnirii și că părea măcinat de propriile gânduri.

„S-a dus să percheziționeze tot apartamentul!”

Apropierea dintre cei doi nu reprezintă însă o surpriză pentru cei care urmăresc emisiunea. Marco și Gabriella se cunoșteau încă dinainte de participarea la Insula Iubirii 2026, iar concurentul a recunoscut anterior că a ascuns anumite detalii față de Bianca în legătură cu alegerea ispitei pentru primul său date.

În plus, Gabriella și-a exprimat fără rezerve interesul față de concurent.

„Eu îl vreau pe bărbatul ăsta”.

Afirmațiile ispitei au provocat reacții puternice din partea Biancăi de-a lungul sezonului, pe fondul imaginilor care au surprins apropierea dintre cei doi.

Căsnicia lui Marco și Bianca, într-un punct delicat

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează un cuplu de aproximativ zece ani și sunt căsătoriți de trei ani. Cei doi locuiesc la Roma și au acceptat provocarea Insula Iubirii 2026 pentru a-și testa relația.

Pe măsură ce experiența din Thailanda avansează, tensiunile dintre ei devin tot mai evidente. Întâlnirea de 24 de ore cu Gabriella Barbu pare să fi accentuat îndoielile lui Marco și să fi adus la suprafață probleme despre care spune că nu era pe deplin conștient înainte de participarea în emisiune.

CITEŞTE ŞI: Remi, reacție ironică după ce Prințul Marco și-a consumat relația cu Gabriella: „Părerea mea este următoarea”

Cele 3 cuvinte care ar DISTRUGE-O pe Bianca. Antena 1 le-a tradus greșit din spaniolă în română. Ce i-a șoptit Prințul Marco ispitei Gabriella înainte de-a o „avea”

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