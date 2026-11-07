Sebastian Iotu, fratele Biancăi de la Insula Iubirii, dezvăluiri fără perdea despre fostul „cumnat”: „I-am împrumutat haine”

Povestea dintre Bianca Iotu și Remi Dobre continuă să scoată la iveală detalii neștiute! După ce a vorbit despre relația celor doi și a recunoscut că nu a fost deloc încântat atunci când a aflat că sora lui s-a apropiat de fostul său coleg de liceu, Sebastian Iotu a mai făcut și alte dezvăluiri. Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, fratele Biancăi a povestit că el și un alt prieten l-au ajutat pe Remi chiar înainte de plecarea în Thailanda. Cei doi băieți i-au oferit haine pentru a-și pregăti ținutele cu care a apărut în emisiunea de la Antena 1.

Dacă până acum telespectatorii au urmărit povestea dintre Bianca și Remi din perspectiva concurenților, Sebastian Iotu a făcut dezvăluiri din culisele relației lor. Fratele Biancăi a fost prezent la CANCAN pe insulă, unde a povestit inclusiv despre ajutorul pe care i l-a oferit fostului cumnat înainte de plecarea în Thailanda.

Sebastian Iotu l-a ajutat pe Remi. Ce i-a oferit fostului iubit al Biancăi

Sebastian și Remi se cunoșteau încă din perioada liceului, chiar dacă nu au fost colegi de clasă, și au construit în timp o relație de amiciție. Mai mult, Sebastian a povestit că el a fost cel care l-a invitat pe Remi să petreacă timp alături de familia sa în timpul unei vacanțe în Spania. Atunci, fostul său prieten s-a întâlnit și cu Bianca, fără ca Sebastian să bănuiască faptul că între cei doi ar putea apărea o poveste de iubire. (VEZI AICI)

Înainte de experiența de la Insula Iubirii, fratele Biancăi l-a ajutat pe fostul său cumnat, inclusiv cu hainele pe care acesta le-a purtat în timpul reality show-ului de la Antena 1.

Sebastian a făcut și o dezvăluire legată de ochelarii lui Remi. Potrivit fratelui Biancăi, accesoriul respectiv îi aparținea chiar lui, iar în prezent se află la una dintre ispite, mai exact, la Daniela. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

CANCAN.RO: Apropo de bani, am auzit-o pe Bianca la un moment dat, după un bonfire, spunând celebra ei replică: „Sunați-l pe fratele și spuneți-i să ia bagajele lui ăla din casă!”. Te-a sunat cineva din producție?

Sebastian Iotu: Nu vreau să arunc acum cu noroi spre Remi sau ceva de genul, dar noi, ca și prieteni, eu și cu încă un prieten de-al nostru, l-am ajutat și cu hainele când a plecat în Thailanda. Adică i-am dat un tricou, un compleu.

CANCAN.RO: Deci ați făcut chetă ca să-și facă ținutele Remi?

Sebastian Iotu: L-am ajutat cu diferite lucruri. Eram obișnuiți ca noi să ne îmbrăcăm mai frumos, să mai avem câte o haină. Evident că l-am ajutat, nu se punea problema. Am și făcut un clip la un moment dat despre ochelarii pe care i-a oferit Daniel. Ochelarii respectivi sunt ai mei. Aceaia roșii.

CANCAN.RO: Tot așa s-a dat moștenire? Unde sunt ochelarii acum?

Sebastian Iotu: La Daniela.

CANCAN.RO: Spuneai că l-ați ajutat cumva cu hainele ca să-și facă ținutele pentru Insulă. Dar nu te-a sunat nimeni din producție, ca să-i facă băgăjelul?

Sebastian Iotu: Nu m-a sunat nimeni. Eu nu știam absolut nimic. Tot acum am văzut.

CANCAN.RO: Pe de altă parte, spuneai de bani. Ea spunea și că nu a plătit nicio vacanță, nu a contribuit cu nimic în casă. Bianca acoperea toată partea asta financiară?

Sebastian Iotu: Din ce știu eu, da. Știu că la un moment dat au avut niște discuții pe partea asta. „Dacă stai cu mine, la mine acasă, măcar să-mi plătești o utilitate, măcar acolo”, cât de puțin ar fi. Pentru că sora mea își dorea ca el să se dezvolte pe partea asta profesională.

Când a zis Remi că o să continue cu chestia asta cu TikTok-ul, ne-a șocat pe toți. Nu ne așteptam, a fost așa, o chestie de s-a gândit azi, mâine s-a apucat. Și un an de zile a început să posteze în fiecare zi. Era foarte motivat, el chiar și-a dorit chestia asta. Și sora mea a zis: „OK, atunci eu o să continui să te ajut, să fiu oarecum sprijinul tău”.

Dar nu a făcut-o pentru că poate, în emisiune, părea că îi părea rău.

Ea a făcut-o din dragoste și din respect față de el. Da, chiar ținea la el.

CANCAN.RO: Și l-a susținut pe el și a încercat să-l ajute cumva. Decizia lui a fost să renunțe la contabilitate, nu? El lucra ca și contabil?

Sebastian Iotu: Da. Și nu era mulțumit, nu câștiga suficient de bine.

CANCAN.RO: Care a fost motivul pentru care a renunțat la contabilitate și s-a dus spre TikTok? Mă gândesc că putea să le facă și în paralel.

Sebastian Iotu: A încercat, dar el avea câteva firme de exercițiu și evident că era foarte complicat să țină partea contabilă a firmelor respective și să și posteze.

La momentul respectiv a zis și la emisiune că la ora 14-15 își lua pauza de masă. Adică se băga la somn, dormea 2-3 ore și după își revenea să lucreze pe partea de contabilitate.

Într-adevăr, partea financiară nu era așa cum își dorea el, atât de bănoasă, și a zis că o să încerce să meargă pe partea asta.

Găsise și un prieten de-al lui care l-a ajutat. El are o firmă și l-a ajutat pe partea asta. Adică a zis: „Uite, vii și-mi faci mie clipuri și ne ajutăm reciproc”.

CANCAN.RO: Să fie schimb pe schimb.

Sebastian Iotu: Și practic i-a surâs ideea asta și pe parcurs a continuat să posteze și a crescut ușor, ușor. După s-a întâmplat să meargă la Insula Iubirii.

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