Sebastian Iotu, fratele Biancăi de la Insula Iubirii, dezvăluiri fără perdea despre fostul „cumnat”: „I-am împrumutat haine”

Sebastian Iotu, fratele Biancăi de la Insula Iubirii, dezvăluiri fără perdea despre fostul "cumnat": "I-am împrumutat haine"
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Povestea dintre Bianca Iotu și Remi Dobre continuă să scoată la iveală detalii neștiute! După ce a vorbit despre relația celor doi și a recunoscut că nu a fost deloc încântat atunci când a aflat că sora lui s-a apropiat de fostul său coleg de liceu, Sebastian Iotu a mai făcut și alte dezvăluiri. Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, fratele Biancăi a povestit că el și un alt prieten l-au ajutat pe Remi chiar înainte de plecarea în Thailanda. Cei doi băieți i-au oferit haine pentru a-și pregăti ținutele cu care a apărut în emisiunea de la Antena 1.

Dacă până acum telespectatorii au urmărit povestea dintre Bianca și Remi din perspectiva concurenților, Sebastian Iotu a făcut dezvăluiri din culisele relației lor. Fratele Biancăi a fost prezent la CANCAN pe insulă, unde a povestit inclusiv despre ajutorul pe care i l-a oferit fostului cumnat înainte de plecarea în Thailanda. 

Sebastian Iotu l-a ajutat pe Remi. Ce i-a oferit fostului iubit al Biancăi 

Sebastian și Remi se cunoșteau încă din perioada liceului, chiar dacă nu au fost colegi de clasă, și au construit în timp o relație de amiciție. Mai mult, Sebastian a povestit că el a fost cel care l-a invitat pe Remi să petreacă timp alături de familia sa în timpul unei vacanțe în Spania. Atunci, fostul său prieten s-a întâlnit și cu Bianca, fără ca Sebastian să bănuiască faptul că între cei doi ar putea apărea o poveste de iubire. (VEZI AICI)

Înainte de experiența de la Insula Iubirii, fratele Biancăi l-a ajutat pe fostul său cumnat, inclusiv cu hainele pe care acesta le-a purtat în timpul reality show-ului de la Antena 1. 

Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii spune totul despre relația surorii lui cu Remi, în platoul emisiunii Cancan pe insulă

Sebastian a făcut și o dezvăluire legată de ochelarii lui Remi. Potrivit fratelui Biancăi, accesoriul respectiv îi aparținea chiar lui, iar în prezent se află la una dintre ispite, mai exact, la Daniela.  Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

CANCAN.RO: Apropo de bani, am auzit-o pe Bianca la un moment dat, după un bonfire, spunând celebra ei replică: „Sunați-l pe fratele și spuneți-i să ia bagajele lui ăla din casă!”. Te-a sunat cineva din producție?

Sebastian Iotu: Nu vreau să arunc acum cu noroi spre Remi sau ceva de genul, dar noi, ca și prieteni, eu și cu încă un prieten de-al nostru, l-am ajutat și cu hainele când a plecat în Thailanda. Adică i-am dat un tricou, un compleu.

CANCAN.RO: Deci ați făcut chetă ca să-și facă ținutele Remi?

Sebastian Iotu: L-am ajutat cu diferite lucruri. Eram obișnuiți ca noi să ne îmbrăcăm mai frumos, să mai avem câte o haină. Evident că l-am ajutat, nu se punea problema. Am și făcut un clip la un moment dat despre ochelarii pe care i-a oferit Daniel. Ochelarii respectivi sunt ai mei. Aceaia roșii.

CANCAN.RO: Tot așa s-a dat moștenire? Unde sunt ochelarii acum?

Sebastian Iotu: La Daniela.

CANCAN.RO: Spuneai că l-ați ajutat cumva cu hainele ca să-și facă ținutele pentru Insulă. Dar nu te-a sunat nimeni din producție, ca să-i facă băgăjelul?

Sebastian Iotu: Nu m-a sunat nimeni. Eu nu știam absolut nimic. Tot acum am văzut. 

CANCAN.RO: Pe de altă parte, spuneai de bani. Ea spunea și că nu a plătit nicio vacanță, nu a contribuit cu nimic în casă. Bianca acoperea toată partea asta financiară?

Sebastian Iotu: Din ce știu eu, da. Știu că la un moment dat au avut niște discuții pe partea asta. „Dacă stai cu mine, la mine acasă, măcar să-mi plătești o utilitate, măcar acolo”, cât de puțin ar fi. Pentru că sora mea își dorea ca el să se dezvolte pe partea asta profesională.

Când a zis Remi că o să continue cu chestia asta cu TikTok-ul, ne-a șocat pe toți. Nu ne așteptam, a fost așa, o chestie de s-a gândit azi, mâine s-a apucat. Și un an de zile a început să posteze în fiecare zi. Era foarte motivat, el chiar și-a dorit chestia asta. Și sora mea a zis: „OK, atunci eu o să continui să te ajut, să fiu oarecum sprijinul tău”.

Dar nu a făcut-o pentru că poate, în emisiune, părea că îi părea rău.

Ea a făcut-o din dragoste și din respect față de el. Da, chiar ținea la el.

CANCAN.RO: Și l-a susținut pe el și a încercat să-l ajute cumva. Decizia lui a fost să renunțe la contabilitate, nu? El lucra ca și contabil?

Sebastian Iotu: Da. Și nu era mulțumit, nu câștiga suficient de bine.

CANCAN.RO: Care a fost motivul pentru care a renunțat la contabilitate și s-a dus spre TikTok? Mă gândesc că putea să le facă și în paralel.

Sebastian Iotu: A încercat, dar el avea câteva firme de exercițiu și evident că era foarte complicat să țină partea contabilă a firmelor respective și să și posteze.

La momentul respectiv a zis și la emisiune că la ora 14-15 își lua pauza de masă. Adică se băga la somn, dormea 2-3 ore și după își revenea să lucreze pe partea de contabilitate.

Într-adevăr, partea financiară nu era așa cum își dorea el, atât de bănoasă, și a zis că o să încerce să meargă pe partea asta.

Găsise și un prieten de-al lui care l-a ajutat. El are o firmă și l-a ajutat pe partea asta. Adică a zis: „Uite, vii și-mi faci mie clipuri și ne ajutăm reciproc”. 

CANCAN.RO: Să fie schimb pe schimb.

Sebastian Iotu: Și practic i-a surâs ideea asta și pe parcurs a continuat să posteze și a crescut ușor, ușor. După s-a întâmplat să meargă la Insula Iubirii.

VEZI ȘI: Remi de la Insula Iubirii, judecat fără milă. Doi „experți” în domeniu au analizat la sânge bonfire-ul la care a participat și Narcis Bujor

CITEȘTE ȘI: Fosta ispită de la Insula Iubirii nu crede în lacrimile lui Ionuț Mocăniță: „El e un actor foarte bun”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Emily Burghelea a spart pușculița de Black Friday! Pe ce a dat banii influencerița: „Iubesc reducerile”
Emily Burghelea a spart pușculița de Black Friday! Pe ce a dat banii influencerița: „Iubesc reducerile”
„Mă simțeam cel mai sănătos din viața mea, dar arătam nasol!” Tudor de la Fly Project, dezvăluiri despre transformarea care i-a îngrijorat pe toți
„Mă simțeam cel mai sănătos din viața mea, dar arătam nasol!” Tudor de la Fly Project, dezvăluiri despre transformarea care i-a îngrijorat pe toți
Certuri la Asia Express între Ana Maria Mocanu și Lordana Chivu: „Am fost ca un cuplu”. Experiența pe Drumul Mătăsii le-a schimbat pe cele două prietene
Certuri la Asia Express între Ana Maria Mocanu și Lordana Chivu: „Am fost ca un cuplu”. Experiența pe Drumul Mătăsii le-a schimbat pe cele două prietene
Scandalul ia amploare! Marian Olteanu, și el victima abuzurilor din teatru: „Am trecut printr-un astfel de lucru”
Scandalul ia amploare! Marian Olteanu, și el victima abuzurilor din teatru: „Am trecut printr-un astfel de lucru”
David Pușcaș și-a întrerupt tratamentul și trece prin momente dificile. Fiul Luminiței Anghel cere ajutor din partea medicilor
David Pușcaș și-a întrerupt tratamentul și trece prin momente dificile. Fiul Luminiței Anghel cere ajutor din partea medicilor
O spioană a Chinei ar fi ajuns în patul șefului Nvidia! Scandalul a ajuns până la Donald Trump
Mediafax
O spioană a Chinei ar fi ajuns în patul șefului Nvidia! Scandalul a ajuns până la Donald Trump
Cristela Georgescu acuză că drepturile soțului său sunt încălcate: „Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu?”
Gandul.ro
Cristela Georgescu acuză că drepturile soțului său sunt încălcate: „Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu?”
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Un străin mutat în Cluj-Napoca a ajuns într-un „război” culinar cu o bunicuță, vecina sa
Adevarul
Un străin mutat în Cluj-Napoca a ajuns într-un „război” culinar cu o bunicuță, vecina sa
VIDEO Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
Digi24
VIDEO Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
Care este nuanța preferată a modei în toamna 2026. Cum să porți culoarea care a cucerit podiumurile
Mediafax
Care este nuanța preferată a modei în toamna 2026. Cum să porți culoarea care a cucerit podiumurile
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme
Click.ro
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Digi24
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Gabriel Liiceanu continuă cu laudele la adresa lui Bolojan. Discurs elogios vineri seară la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Gandul.ro
Gabriel Liiceanu continuă cu laudele la adresa lui Bolojan. Discurs elogios vineri seară la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.