Bisoi și-a „încălțat” bijuteria! Vlogger-ul s-a pregătit corespunzător pentru sezonul rece

Bisoi și-a "încălțat" bijuteria! Vlogger-ul s-a pregătit corespunzător pentru sezonul rece
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Pentru că e mâzgă pe carosabil de la atâtea frunze moarte, influencerul Bisoi Petruț-Cristian, 23 de ani, originar din Pitești, și-a scos unul dintre bolizii săi, un BMW M5, pentru o vizită rapidă la vulcanizare, iar CANCAN.RO l-a surprins la o tentativă de drift când a făcut un viraj brusc la dreapta. Din fericire n-a fost drift complet, că Bisoi are o condamnare la activ pe chestii de genul ăsta, în urma unui proces penal. Dar azi e despre cauciucuri. A vent iarna, trebuie schimbate anvelopele, pentru asta nu-l condamnă nimeni pe Bisoi.

Bisoi e unul dintre cei mai mari Tik Tokeri români, cu peste 850.000 de followeri pe respectiva platformă, și milioane de like-uri. Postează din greu, despre viața sa personală și mai ales din seria filmelor și automobile. Iubita sa, doamna Mihaela, are mai puțini followeri (doar 174k pe Instagram), dar compensează cu anii în plus, coroborați cu experiența de viață aferentă.

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9 poze

Bisoi și-a „încălțat” bijuteria

Bisoi și Doamna Mihaela susțin că sunt pe cale să se căsătorească, o intenție absolut onorabilă. Ei sunt împreună de aproape doi ani și par să se înțeleagă foarte bine. Iar Golden Retrieverul doamnei Mihaela îl iubește pe Bisoi, deci e clar, e match greu. Un anunț oficial încă nu a fost făcut. Poate că Bisoi încă se mai gândește, poate că vrea să fugă de răspundere. Ai grijă, Doamna Mihaela, cu M5-ul din poze Bisoi ar putea fugi destul de departe și destul de repede. Desigur, glumim, din ce postează pe Instagram rezultă că e iubire mare. Ba mai mult, au și o poză ironică în care Bisoi își arată burtica, cine știe, poate e o aluzie la situația Mihaelei… dacă e așa, sperăm să fim primii care află!

Atenție, Bisoi la volan! Tentativă de drift cu un M5

Azi Bisoi a ieșit să dea o tură cu M5-ul roșu, colantat cu numărul 95. E singur, fără Doamna Mihaela, care probabil că e la spa, sau încă e culcușită în penthouse-ul lui Bisoi cu saună și vedere la Herăstrău (imagini wow AICI) , în timp ce Bisoi face treburile absolut necesare, plus niște Tik Tok, dacă tot a făcut plinul la M5. O sută de mii de views nu strică niciodată. Sau poate, cine știe, era la un challenge și trebuia să schimbe cauciucurile la toate mașinile în cel mai scurt timp.
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NU RATA!

Cum arată penthouse-ul lui Bisoi. Are saună, sală și vedere spre lacul Herăstrău

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