Cum arată penthouse-ul lui Bisoi. Are saună, sală și vedere spre lacul Herăstrău

Petruț Cristian Bisoi (22 de ani) și-a prezentat penthouse-ul în care tocmai s-a mutat alături de iubita sa Adelina (cunoscută în mediul online drept Doamna Mihaela). Influencerul a făcut turul casei de 300 de metri pătrați, care are vedere spre lacul Herăstrău, sală de forță proprie și saună.

Până de curând, influencerul Bisoi se mândrea cu proprietatea pe care o dețin părinții săi în Sangov: curte generoasă, piscină exterioară și terasă cu vedere spre lac sunt doar o parte din elementele cheie prezentate de vloger pe social media – vezi AICI imagini cu vila. Ei bine, se pare că atmosfera exclusivistă a locuinței și interiorul amenajat în stil contemporan nu i-au adus liniște de care avea nevoie, așa că s-a mutat în București.

Turul casei cu influencerul Bisoi

Influecerul Bisoi a decis să părăsească Snagovul și să se mute într-un penthouse din zona de nord a Capitalei. Este vorba despre o locuință de 300 de metri pătrați, situată la ultimul etaj al unui bloc cu minim 10 niveluri. Bisoi și-a dorit ca noua locuința să se „învârtă după soare”, motiv pentru care a ales apartamentul în așa fel încât toate camerele să aibă vedere panoramică, cadru perfect pentru un creator de conținut video de succes.

Apartamentul spațios este compartimentat cu living și bucătărie open space, dormitor matrimonial, dressing, briou, trei băi, sală de fitness și saună, dar și o terasă generoasă care oferă o vedere panoramică asupra orașului – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Bisoi a devenit cunoscut publicului larg din România datorită activității sale de pe platformele sociale: TikTok, You Tube și Instagram, vlogurile sale având ca teme principale pasiunea sa pentru mașini și provocări (cunoscute drep challenges). La începutul anului 2026, tânărul a fost în centrul atenției media după ce a primit o condamnare de un an și 10 luni după ce a participat, alături de alți prieteni, la curse ilegale de mașini pe drumurile publice – continuă să citești AICI.

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