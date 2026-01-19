Greșeala care l-a trimis pe Bisoi în fața judecătorilor. „Pista” care i-a dus pe oamenii legii la condamnarea vloggerului

Bisoi Petruț, cel mai viral vlogger din România, a fost condamnat la închisoare, după ce în urmă cu un an și jumătate a participat, alături de câțiva prieteni, la curse ilegale de mașini pe drumuri publice. Vorbim despre curse auto ilegale care au pus în pericol circulația publică. Autoritățile s-au sesizat, iar vloggerului și altor patru inculpați le-a fost deschis un dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice. După ce v-am dezvăluit în exclusivitate ce pedeapsă a primit vloggerul prieten cu Dorian Popa, CANCAN.RO vă prezintă cum au aflat autoritățile că Bisoi participa la curse ilegale de mașini. Avem documentele oficiale!

Se pare că vloggingul și dorința de a face vizualizări cu orice preț ( sau mai bine zis, cu mare viteză), l-au făcut pe Bisoi Petruț să plătească cu o condamnare de 1 an și 10 luni. Totul s-a petrecut în urmă cu un an și jumătate când vloggerul, alături de alți inculpați au participat la mai multe curse ilegale cu mașini. În urma acestor curse, autoritățile s-au sesizat și l-au condamnat pe Bisoi. Iată cu ce viteză circula amicul lui Dorian Popa!

„Pista” care i-a dus pe oamenii legii la condamnarea lui Bisoi

Bisoi Petruț a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de „împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice”, în urma unor curse ilegale de mașini la care a participat. În plus, vlogerul a fost judecat și pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă, iar în acest fel i s-au contopit pedepsele, rezultând un an și 10 luni de închisoare, cu suspendare. În mod ironic, chiar dorința de a epata pe internet a fost cea care l-a trimis pe Bisoi Petruț în fața judecătorilor. Ancheta a pornit de la clipurile video postate chiar de vlogger pe YouTube, în care acesta participa la curse auto ilegale, în plină noapte, pe drumuri publice intens circulate.

Oamenii legii au analizat înregistrările video încărcate pe platforma YouTube în data de 1 aprilie 2023, iar imaginile nu au lăsat loc de interpretări. În urma unor procese-verbale de vizualizare audio-video, polițiștii au stabilit identitatea participanților, traseele parcurse și modul în care erau organizate cursele. Din datele oficiale se poate observa că autoritățile au sesizat trei curse ilegale de mașini la care vloggerul Petruț Bisoi a participat.

„În data de 19.01.2023, ora 05:28, a participat în calitate de conducător auto al unui autoturism marca BMW la o întrecere neautorizată cu o altă maşină care a avut loc pe DN 65B, startul cursei fiind dat în mers, în 2 randuri, printr-o succesiune de claxoane auto provenind de la unul din autoturismele conduse de către unul din participantii la cursa (primul act material) şi în data de 24.03.2023, ora 00.23, a participat la o altă întrecere neautorizata cu altă masină care a avut loc pe b-dul Republicii din municipiului Pitesti, startul cursei fiind dat la semnalul verde al semaforului electric”, arată documentele oficiale.

Vloggerul și-a furat singur căciula! Cum i-a atras pe oamenii legii pe urmele lui

Ce este de-a râsul – plânsul, este că Bisoi Petruț și-a săpat singur groapa, cum se spune în popor, asta pentru că a încărcat respectivele filmări pe platforma Youtube, filmările fiind apoi folosite de către autorități ca probe incontestabile împotriva lui. În plus, mâna dreaptă a lui Dorian Popa (care și el a ajuns astăzi în fața instanței), a depășit cu mult limita de viteză 90 km/h și a condus cu 169 km/h.

„Conform procesului-verbal din data de 15.03.2024 la data de 19.01.2023, ora 05:28 inculpatul BISOI PETRUȚ CRISTIAN a participat alături de o altă persoană la o întrecere neautorizată de maşini care a avut loc pe DN 65B, startul cursei fiind dat în mers, în 2 rânduri, printr-o succesiune de claxoane auto provenind de la unul din autoturismele conduse de către unul din participanţii la cursă. La momentul 01:21 al videoclipului apar ceasurile de bord ale autoturismului condus de către inculpat care indică viteza de deplasare de 169 km/h. Situația de fapt rezultă dincolo de orice dubiu din analiza procesului verbal de vizualizare a clipului video lansat pe platforma YouTube în data de 01.04.2023 de catre inculpatul BISOI PETRUȚ CRISTIAN, coroborat cu declarația martorului”, arată documentele oficiale.

Mai mult, autoritățile au coroborat imaginile de pe YouTube cu înregistrările camerelor de supraveghere ale Primăriei Mioveni și ale Primăriei Mărăcineni, reușind astfel să reconstruiască cu exactitate traseul curselor ilegale desfășurate pe DN 73, dar și momentele-cheie în care startul era dat.

„În fapt, s-a reţinut că, inculpatul Bisoi Petruț Cristian, în noaptea de 31.03/01.04.2023, în intervalul orar 02.00-03.30 a participat împreună cu alți trei inculpați la întreceri de maşini neautorizate care au avut loc pe DN 73, pe raza localităţii Mărăcineni, cursă la care inculpatul Bisoi Petruț Cristian a condus autovehiculul marca Mercedes-Benz AMG, startul cursei fiind dat de inculpatul BIȘOI PETRUȚ CRISTIAN În final, cu privire la inculpatul BISOI PETRUȚ CRISTIAN, s-a reținut că în contextul audierii în calitate de martor din data 06.04.2023, a făcut afirmații mincinoase în legătură cu împrejurile esențiale care vizează infracțiunile cu privire la care a fost audiat de către organul de cercetare penală, în sensul că deplasarea sa şi a celorlalte maşini din noaptea de 31.03/01.04.2023 pe DN 73 s-a făcut cu respectarea regulilor de circulaţie, iar videoclipul încărcat pe platforma YouTube a fost editat prin inserarea unui sunet ce reproduce un claxon de maşină”, mai arată documentul oficial.

Lovitura de grație primită de Petruț Bisoi a fost în momentul în care autoritățile i-au ridicat telefonul mobil. În urma unei percheziții informatice, oamenii legii au descoperit noi probe, chiar în telefonul său, care l-au incriminat pe Bisoi. Este vorba despre două înregistrări audio-video.

„În urma percheziţiei informatice dispuse cu privire la telefonul mobil ridicat de la inculpatul BISOI PETRUȚ CRISTIAN, în secţiunea date_video au fost identificate 2 înregistrări audio-video de interes în cauză. Din același proces verbal, se mai constată că la data de 24.03.2023, ora 00:23 inculpatul a participat alături de o altă persoană la o întrecere neautorizată de maşini care a avut loc pe b-dul Republicii din municipiului Piteşti, startul cursei fiind dat la semnalul verde al semaforului electric situat la intersecţia semaforizată a b-dului Republicii cu str. C.A. #######. Se constată că au existat două acte materiale comise de către inculpat, în care acesta a participat în calitate de conducător auto al unui autoturism marca BMW la o întrecere neautorizată cu o altă maşină, mijloacele de probă anterior menționate fiind obiective și independente de voința părților”, notează autoritățile.

