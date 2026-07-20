Bisoi a pus mâna pe o nouă „bijuterie” și a băgat-o în teste! Doamna Mihaela a asistat la întreaga scenă

Bisoi continuă să-și facă viața la milimetru cum vrea el. Cele mai recente „aventuri” ale influencerului sunt legate de marea sa iubire, pasiunea care îl face să viseze. Exact, mașinile. De ziua lui, și-a mai luat una. Imaginile surprinse de CANCAN.RO ni-i arată pe Bisoi și doamna Mihaela, viitoarea sa soție, la un service auto, cu „frumusețea” pe care Bisoi vrea s-o ia și a băgat-o în teste. Teste atât de hard-core încât biata „fiară” a ajuns deja la spital.

Cunoscutul influencer și Tik Tok-er Bisoi, pe numele său real Petruț Cristian Bisoi și iubita Adelina, cunoscută în mediul online ca Doamna Mihaela, „nom de guerre” pe care și l-a acordat singură, au avut o zi mare. Ziua lui Bisoi, mai precis, care a împlinit 23 de ani, vârstă pe care a și verificat-o cu doamna Mihaela în timpul vlogului pe care l-a publicat pe Tik Tok. Ea știe mai bine cum e cu anii, pentru că e mai mare cu 8 ani decât Bisoi și are mai multă experiență la numărat.

Și pentru că e un număr rotund (și prim), Bisoi a decis că e timpul să-și mai satisfacă o dorință din copilăria atât de apropiată: să-și ia un BMW. Nu orice BMW, adică nu și-a luat un Seria 3 break diesel din Vitan, cu o singură telecomandă funcțională și capota față refurbished, aspect 9/10 merită văzut. Nici vorbă, Bisoi are aspirații mari, și conturi potente. El a vrut de ziua lui un BMW M5 V10, o mașină emblematică pentru toți puștanii cu pasiuni cu cifră octanică ridicată.

Bisoi a pus mâna pe o nouă „bijuterie” și a băgat-o în teste

Conform vlogului, inițial doamna Mihaela avea o atitudine pozitivă, adică de ce să nu încerce „Bisoiașul” ei ceva nou? O „bucățică” bună de tot, cu care Bisoi avea fantezii de când a învățat să țină schimbătorul în mână.

Pe parcurs, atitudinea doamnei Mihaela se cam schimbă. Mai precis din momentul în care vede cu ochii ei cum se uită Bisoi la M5, cu câtă pasiune, cu cât foc în privire. E îndoielnic că la ea s-a uitat vreodată așa. Cu o față cam lungă, doamna Mihaela acceptă să facă o ieșire în trei, cu Bisoi și M5. În vlogul de pe Youtube vede cât de dur e Bisoi cu noua achiziție.

Numai că… la un moment dat se rupe filmul. Și BMW-ul. Iată-i deci pe Bisoi și doamna Mihaela la spital… pardon, la o clinică auto, unde iubita M5 V10 intră la triaj urgențe, pentru că nu se mai simte bine. Sunt momente foarte tensionate. Bisoi e aproape în lacrimi, pentru că i s-a stricat jucăria… pardon, BMW-ul.

Doamna Mihaela asistă impasibilă. Bisoi e atât de speriat de starea mecanică a BMW-ului încât zici că-i vine să-i doneze un rinichi, ca să-i completeze setul din siglă și de sub capotă. Bisoi se implică direct în resuscitarea bestiei, care până la urmă își revine și Bisoi o călărește din nou, spre stupefacția doamnei Mihaela, care parcă parcă ar vrea să vadă mașina aia la Remat, așa de mult o iubește. E ca și cum BMW-ul i l-a furat pe „Bisoiașul” ei! Probabil sute de mii de femei rezonează cu aceste imagini, pentru că au trecut și ele prin asta. Vine bărbatul cu una nouă acasă și gata, nu mai are ochi pentru altceva!

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