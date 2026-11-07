Bianca Ghiurcă l-a amenințat pe Marco după ce a văzut scenele intime cu Gabriella! „Principesa” s-a dezlănțuit: „O să se aleagă praful de el! Vă zic eu”

Bianca Ghiurcă a ajuns în fața unuia dintre cele mai dificile momente de la „Insula Iubirii”. Ea a fost pusă în situația de a vedea imaginile cu soțul ei, Prințul Marco, și ispita Gabriella Barbu, după ce aceștia au petrecut o noapte împreună.

Concurenta nu și-a putut stăpâni furia și a aruncat cuvinte dure la adresa celui cu care este căsătorită, după ce a aflat că acesta i-a fost infidel.

Momentul mult așteptat a venit la ceremonia focului, unde Bianca a fost confruntată cu imaginile apropierii dintre Marco și Gabriella, care au petrecut o noapte pasională în timpul date-ului de 24 de ore. Inițial, concurenta nu a vrut să vadă nicio imagine cu soțul ei și ispita, însă ceea ce a urmat a făcut-o să izbucnească.

Bianca Ghiurcă a acuzat producția că transformă drama ei într-un spectacol

Vizibil afectată de ceea ce văzuse, Bianca a spus că primele secunde au fost suficiente pentru a înțelege ce s-a întâmplat între Marco și Gabriella. Concurenta a criticat faptul că imaginile au continuat să fie difuzate, considerând că nu era nevoie să urmărească fiecare detaliu.

„Dacă nu vreți să faceți mai mult spectacol, puteți să opriți, că s-a înțeles. Spectacol, că de-asta am venit. Mulțumesc regiei! Dramă și teatru! Trebuia să fie scenariu. Intenția s-a văzut, am înțeles, nicio problemă”, a spus Bianca.

Radu Vâlcan a intervenit și a contrazis acuzațiile Biancăi, explicându-i că nu a existat nicio regie în spatele imaginilor. Prezentatorul a subliniat că secvențele reflectă doar comportamentul soțului ei.

Ea a explicat că nu intenționa să urmărească imaginile până la capăt și că Marco va trebui să îi ofere explicații ulterior.

„Se putea rezuma la un clip mai mic, fără sunete, pentru că s-a înțeles, nu stăm să analizăm fiecare sunet în parte. Două minute erau de ajuns. Oricum nu voiam să văd nimic, dar primele secunde mi-au fost de ajuns. Vă las colierul și mă voi retrage. Îmi trimiteți ce este de plătit și cam asta e tot. Îmi va da explicațiile la momentul potrivit”, a continuat concurenta, înainte să se ridice.

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Bianca a părăsit ceremonia focului și a anunțat că pleacă acasă

După ce s-a ridicat de la ceremonia focului, Bianca a refuzat să mai fie filmată și a amenințat că va sparge camerele de luat vederi dacă echipa de filmare o va urmări în continuare.

Concurenta a cerut să fie dusă înapoi la vilă, pentru a-și strânge lucrurile, și a anunțat că nu mai dorește să continue experiența de la „Insula Iubirii”.

„Să vină mașina, să mă duc să fac bagajul și să plec! Nu vreau să stau pe scaun. Îmi împachetez bagajul și am ieșit pe ușă. Plec în 10 minute după ce am ajuns în vilă. Nu vreau să mai văd nimic și nu mai stau nicio secundă, plătesc ce e de plătit. Eu mâine plec acasă”, a declarat Bianca.

Bianca Ghiurcă, dispusă să îl ierte pe Marco?

Deși a fost devastată de imaginile cu Marco și Gabriella, Bianca a lăsat să se înțeleagă că ar putea să își ierte soțul.

Copleșită de cele întâmplate, Bianca Ghiurcă a izbucnit în plâns și a mărturisit că, în tot timpul petrecut pe insulă, nu a încetat nicio clipă să îl iubească pe Marco.

„Dar nu mai pot! Din prima zi nu am putut și m-am chinuit, ca să văd ce? Eu pup pozele lui, îi pup cămașa în fiecare noapte, nu m-am oprit o secundă din a-l iubi, iar el… Nu mai pot! Mie îmi pare rău și de el că s-a făcut de râs. O să se aleagă praful de el, praful, vă zic eu! Nu pot să îmi dau cu părerea, pentru că mie nu mi-a lipsit 10 ani nimic. Cu ce să îl judec? Nu pot. Ia-o și du-te, du-te cu Dumnezeu, să se aleagă praful de amândoi! Ce valoare mai are inelul ăsta pe degetul lui? Că știe că îl iert?”, a spus Bianca, printre lacrimi.

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Prințul Marco a înșelat-o pe Bianca

Apropierea dintre Marco și Gabriella a depășit limitele impuse de Bianca și cei doi au ajuns să întrețină relații intime, în timp ce Bianca se afla în cealaltă vilă, fără să știe ce se întâmplă.

Ulterior, Marco a recunoscut că a încercat să se oprească la un sărut, însă nu a reușit. El a susținut că apropierea de Gabriella nu a fost doar una fizică, ci că a început să dezvolte sentimente pentru ispită. Mai mult, a mărturisit că, dacă nu ar fi cunoscut-o pe aceasta, nu ar fi avut o asemenea apropiere de nicio altă femeie din emisiune.

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