Viorel Moldovan face orice pentru soția lui! Nici ciclonul n-a putut să îl oprească

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Fostul mare jucător al Naționalei, Viorel Moldovan, supranumit pe vremuri Moldo-Gol, a fost surprins de CANCAN.RO împreună cu soția, Elena, înfruntând vremea nemiloasă din București, pentru o ieșire discretă la restaurant. Cei doi sunt echipați adecvat pentru vijelia de afară și parcurg repejor distanța de la mașină până la restaurant. Viorel Moldovan arată foarte bine pentru un „pensionar” al fotbalului!

El pare să se fi retras definitiv din activitate, nu mai antrenează nicio echipă în prezent. Ultimul său rol activ în branșă a fost la FC Rapid 1923, unde a fost președintele clubului între iunie 2024 și iunie 2025. Cât despre activitatea de antrenor, ultima sa echipă a fost Petrolul Ploiești. În prezent nu există informații că Viorel Moldovan ar analiza să revină și să preia altă echipă. Dar la cum „dansează” printre picăturile de ploaie, poate… cine știe… revine pe teren ca atacant! 😀

Viorel Moldovan și soția au ieșit la un restaurant japonez din zona Pipera, deși mai „normal” era să-i vedem la cel italian din zonă. Spunem normal pentru că e clar că fostul atacant adoră cultura mediteraneană, din moment ce și-a botezat copiii Gianluca și Francesca. Totuși, din când în când e bine să mai încerci și altceva. Desigur, fiind o ieșire cu soția, trebuie să fie atent și la dorințele ei.

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Viorel Moldovan înfruntă ciclonul alături de soție

Cei doi mănâncă și conversează liniștiți, feriți de prăpădul de afară, unde toarnă cu găleata. Nu par să existe tensiuni în acest cuplu, ceea ce e rar pentru un mare fotbalist. Practic, nu e zi să nu citim ceva scandal în care să fie implicat un „galactic” sau un „briliant”. Nu e și cazul lui Moldovan.

Viorel Moldovan a avut un parcurs impresionant în cariera de atacant. A înscris 200 de goluri în activitatea sa ca profesionist, dintre care 25 de goluri la selecționata națională a României, din 70 de selecții. Este pe locul patru în topul celor mai buni golgheteri din istoria echipei Naționale a României, după Adi Mutu, Gică Hagi și Iuliu Bodola. Dar, dacă e să calculăm procentajul golurilor față de numărul de convocări, îl depășește pe Gică Hagi, cu 35% față de doar 28%. Sigur, dacă e să contorizăm și pasele de gol, Gică Hagi revine puternic în top.

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