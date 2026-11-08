Ce relație au în prezent Prințul Marco și Gabriella! Ispita a recunoscut în direct: ”Pot să jur pe mama”

Ce relație au în prezent Prințul Marco și Gabriella! Ispita a recunoscut în direct: ”Pot să jur pe mama”
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Marco şi Gabriella
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Povestea dintre Prințul Marco și Gabriella a fost una dintre cele mai comentate din actualul sezon al Insulei Iubirii. După apropierea care a culminat cu declarații de dragoste și momente controversate în Thailanda, o apariție recentă a ispitei la Neatza a ridicat noi semne de întrebare despre legătura dintre cei doi.

Invitată în platoul Antena 1, Gabriella a vorbit fără ocolișuri despre sentimentele pe care le-a avut pentru Prințul Marco. Deși în trecut a recunoscut în repetate rânduri că s-a îndrăgostit de concurent, de această dată bruneta a ales să vorbească la timpul trecut, iar declarația sa a atras imediat atenția celor care au urmărit evoluția relației dintre ei.

Gabriella recunoaște că a avut sentimente pentru Marco

De-a lungul sezonului, apropierea dintre Prințul Marco și Gabriella a fost urmărită cu interes de telespectatori. Cei doi au construit o conexiune puternică în Thailanda, iar concurentul a recunoscut chiar în cadrul emisiunii că nu o poate vedea pe ispită doar ca pe o prietenă. La un moment dat, acesta i-a mărturisit că prezența ei i-a dat peste cap echilibrul și l-a făcut să depășească limite pe care nu intenționa să le încalce.

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În direct la Neatza, Gabriella a oferit însă cea mai sinceră declarație despre ceea ce simte în prezent. Bruneta a ținut să precizeze că emoțiile trăite au fost autentice, însă formularea folosită lasă impresia că acea etapă a rămas în urmă.

„Pot să jur pe mama, am avut sentimente foarte reale. Am avut, nu mai am. Am zis că mă duc să mă joc puțin, că o să fie amuzant, o să mă distrez. Am avut intenția prima dată să mă joc”.

Mesajul este cu atât mai surprinzător cu cât, în timpul experienței din Thailanda, Gabriella vorbea deschis despre sentimentele dezvoltate pentru Marco și despre faptul că acesta a făcut-o să trăiască emoții pe care nu le mai experimentase până atunci.

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