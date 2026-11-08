Care sunt primele ipoteze în cazul morții Andradei? Tânăra avea doar 21 de ani și a fost găsită fără viață în Vâlcea

O tânără de 21 de ani, originară din județul Cluj, a fost găsită decedată într-un apartament închiriat în regim hotelier din municipiul Râmnicu Vâlcea. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile așteaptă rezultatele analizelor medico-legale pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

Descoperirea a avut loc în seara zilei de 6 noiembrie, într-un imobil din zona Ostroveni Sat, din Râmnicu Vâlcea. Tânăra, identificată ca fiind Andreea, avea 21 de ani și era din municipiul Turda, județul Cluj. În prezent, polițiștii continuă cercetările pentru a lămuri toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Tânăra era din județul Cluj

Potrivit informațiilor publicate de TurdaNews, Andreea avea domiciliul în județul Cluj. Surse citate de publicația locală susțin că aceasta ar fi provenit din zona Solvay, aflată la periferia municipiului Turda. Până la acest moment, informația nu a fost confirmată oficial de autorități.

De asemenea, au apărut informații potrivit cărora tânăra s-ar fi aflat în Râmnicu Vâlcea în contextul practicării prostituției. Nici această informație nu a fost confirmată oficial în cadrul anchetei aflate în desfășurare.

Primele concluzii ale autopsiei

Datele preliminare rezultate în urma examinării medico-legale arată că autopsia nu a evidențiat urme de violență pe corpul tinerei. Pentru stabilirea cauzei exacte a decesului au fost recoltate probe care urmează să fie analizate toxicologic și histopatologic.

Printre ipotezele despre moartea acesteia se află şi posibilitatea unei supradoze. Totuși, până în prezent, nicio astfel de variantă nu a fost confirmată de rezultatele oficiale ale investigației.

Dosar penal și cercetări în desfășurare

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care și-a pierdut viața tânăra de 21 de ani.

Anchetatorii subliniază că încadrarea juridică a cauzei nu presupune, în acest moment, stabilirea vinovăției unei persoane. Răspunsurile decisive sunt așteptate după finalizarea analizelor medico-legale și a tuturor verificărilor efectuate în cadrul anchetei.

Până la comunicarea rezultatelor finale, cauza exactă a decesului Andreei rămâne necunoscută, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz.

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