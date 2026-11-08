Lucian Popa a făcut „outfit check” cu Cătălin Botezatu. Cât a cheltuit creatorul de modă pe ţinută

Lucian Popa și Cătălin Botezatu s-au întâlnit la un eveniment, iar fostul concurent de la Survivor nu a ratat ocazia de a-l provoca pe celebrul creator de modă la un „outfit check”. Discuția dintre cei doi a atras atenția după ce Botezatu a lăsat să se înțeleagă faptul că ținuta pe care o purta valorează o sumă impresionantă.

Activ pe rețelele sociale și cunoscut pentru conținutul prin care îi ajută pe tineri să se pregătească pentru admiterea în structurile MAI, Lucian Popa a participat recent la un eveniment unde s-a întâlnit cu Cătălin Botezatu. Apariția creatorului de modă nu a trecut neobservată, iar discuția despre valoarea outfitului său a stârnit interesul celor prezenți.

Cât costă ținuta purtată de Cătălin Botezatu

Lucian Popa a ales pentru eveniment un costum negru, însă atenția sa a fost atrasă de ținuta lui Cătălin Botezatu. Cunoscut pentru preferința sa pentru articole vestimentare de lux și accesorii exclusiviste, creatorul de modă a afișat un outfit care a întors privirile.

Curios să afle valoarea hainelor și accesoriilor purtate de acesta, Lucian Popa l-a întrebat direct cât costă ținuta sa. Deși nu a oferit o sumă exactă, Cătălin Botezatu a evitat să dea un răspuns concret. În schimb, atunci când a fost întrebat dacă valoarea totală a outfitului depășește 100.000 de euro, creatorul de modă a lăsat de înțeles că răspunsul este afirmativ.

Pe lângă articolele vestimentare, un element care a atras atenția a fost ceasul purtat de Cătălin Botezatu, accesoriu despre care s-a precizat că nu este deloc ieftin.

Lucian Popa, activ în mediul online

Lucian Popa este cunoscut publicului atât pentru participarea sa la Survivor, cât și pentru activitatea desfășurată în mediul online. Acesta publică frecvent materiale dedicate tinerilor interesați de admiterea în poliție sau alte structuri ale statului și oferă informații utile privind pregătirea pentru examenele de selecție.

Prezența sa constantă pe platformele sociale i-a adus o comunitate numeroasă de urmăritori, cu care interacționează în mod regulat și cărora le răspunde la întrebări legate de admitere și pregătire.

Episodul povestit de fostul concurent de la Survivor

Recent, Lucian Popa a relatat o experiență neplăcută pe care a trăit-o în timp ce se deplasa cu bicicleta. Potrivit declarațiilor sale, un tânăr care l-a contactat pentru informații despre admiterea la pompieri a reacționat agresiv după ce nu a primit răspunsurile dorite.

„Să te fac… să te iau… Asta mi s-a întâmplat când mergeam cu bicicleta. La un moment dat am primit un telefon și m-am trezit cu un băiat că mă întreabă informații despre admiterea la pompieri. I-am răspuns/ îmi pare rău, nu am timp, nu pot să vorbesc și am închis telefonul. El a insistat, m-a mai sunat de câteva ori și la un moment dat, când am răspuns, a început să mă înjure”, a explicat Lucian Popa.

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