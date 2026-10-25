Monica Hill a dat check-in la petrecerea anului! Drake a aruncat cu bani și cadouri de lux sub ochii româncei

Monica Hill a dat check-in la petrecerea anului! Drake a aruncat cu bani și cadouri de lux sub ochii româncei
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Monica Hill
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Monica Hill pare să fi bifat una dintre cele mai exclusiviste petreceri ale anului. Influencerița a publicat pe Instagram imagini care coincid perfect cu aniversarea spectaculoasă organizată de Drake la New York, eveniment despre care presa internațională scrie că a inclus premii de până la 1 milion de dolari, genți de lux și un recital surpriză al trupei Backstreet Boys.

În timp ce sute de invitați s-au bucurat de luxul și extravaganta pregătite de Drake pentru aniversarea de 40 de ani, Monica Hill a oferit urmăritorilor săi o privire din interiorul evenimentului. Story-urile postate de româncă surprind momente care au făcut rapid înconjurul internetului și care confirmă prezența sa la petrecerea organizată de artistul canadian.

Monica Hill a arătat ce s-a întâmplat la petrecerea anului

Monica Hill, cunoscută în România atât pentru activitatea sa din online, cât și pentru relația pe care a avut-o în trecut cu Cătălin Botezatu, a atras atenția după ce a publicat mai multe imagini de la aniversarea lui Drake. În videoclipurile distribuite pe Instagram apare chiar rapperul pe scenă, în fața invitaților prezenți la evenimentul organizat la Casa Cipriani din New York.

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Mai mult decât atât, influencerița a filmat și zona dedicată premiilor puse la bătaie de artist. În imagini poate fi observat afișul uriaș care anunța marele premiu în valoare de 1 milion de dolari, unul dintre cele mai comentate momente ale serii.

O altă fotografie publicată de Monica Hill surprinde un bilet personalizat de 500 de dolari canadieni cu chipul lui Drake, un detaliu care a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Drake a împărțit bani și cadouri de lux invitaților

Presa americană a relatat că aniversarea lui Drake a fost departe de o petrecere obișnuită. Artistul ar fi invitat peste 400 de persoane și ar fi pregătit pentru acestea o serie de surprize spectaculoase.

Pe lângă genți Chanel și Hermès oferite invitaților, seara a inclus și premii consistente în bani. Potrivit informațiilor apărute peste Ocean, câștigurile au început de la zeci de mii de dolari și au culminat cu marele premiu de 1 milion de dolari.

Atmosfera a fost completată de un show susținut de Backstreet Boys, una dintre cele mai cunoscute trupe ale anilor ’90. La un moment dat, Drake a urcat chiar el pe scenă alături de membrii formației, spre entuziasmul celor prezenți.

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