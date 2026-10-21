Ceasul Richard Mille de 200k era să-l coste viața pe Cătălin Botezatu! Designerul povestește în premieră cum s-a luptat cu trei atacatori din Londra: „Am dat un pumn unuia dintre ei! Mi-au băgat cuțitul și puteam fi omorât!”

Cătălin Botezatu dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce s-a întâmplat cu adevărat în noaptea în care a fost atacat și jefuit de trei indivizi, în plină stradă, la Londra! Până acum, toată lumea a știut că celebrul designer a rămas fără un ceas Richard Mille de aproximativ 200.000 de euro. Numai că, în spatele jafului, se ascunde o poveste mult mai dramatică! Creatorul de modă dezvăluie că a fost atacat cu un cuțit, s-a luptat cu agresorii și a ajuns plin de sânge în camera de hotel. Mai mult, operațiile suferite în trecut l-au pus într-un pericol uriaș!

Pentru prima dată, Cătălin Botezatu face publice detalii despre violența atacului, pe care spune că nu le-a putut dezvălui la momentul respectiv, din cauza anchetei desfășurate de autoritățile britanice.

Totul s-a petrecut în Mayfair, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere ale Londrei. Designerul tocmai ieșise de la restaurantul de lux Amazónico, unde luase masa, și se îndrepta către limuzina care îl aștepta. Câțiva metri îl despărțeau de mașină. Numai că, în câteva secunde, trei indivizi s-au năpustit asupra lui.

Cătălin Botezatu, atacat cu cuțitul pentru ceasul Richard Mille: „Puteam fi omorât!”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, designerul povestește că atacatorii nu s-au mulțumit să-i smulgă ceasul de la încheietură. Unul dintre ei a folosit un cuțit, provocându-i răni care, spune Botezatu, au fost ulterior documentate și prezentate în fața instanței britanice.

„Eu pe vremea aceea nici n-am vorbit, lucru care a fost destul de comentat de presa din România, pentru că nu am avut voie să spun nimic, fiind o anchetă în curs. Interpolul și cei de la Poliția Metropolitană nu mi-au dat voie să vorbesc.

Dar pe urmă am putut să spun inclusiv la proces că am fost atacat cu un cuțit. Tăieturile de la mână, pentru că ceasul nu mi-a fost numai smuls, ci a fost smuls cu ajutorul unui cuțit, cu care puteam fi omorât. M-au atacat efectiv trei deodată. Totul s-a întâmplat în câteva secunde”, a declarat Cătălin Botezatu.

Și, deși era în inferioritate numerică, designerul nu a rămas fără reacție. A încercat să se apere și chiar a reușit, potrivit propriei relatări, să-l pună la pământ pe unul dintre agresori.

Ceea ce puțini știau până acum este că Botezatu a trăit acele momente cu o teamă suplimentară. Din cauza intervențiilor chirurgicale suferite în zona abdomenului, în trecut, orice lovitură puternică în acea parte a corpului ar fi putut avea consecințe dramatice.

„Și gândește-te că eu, având acele operații în zona abdomenului, am dat un pumn unuia dintre ei, că ăla a căzut instant și a fugit. Dar pe urmă n-am făcut altceva decât să-mi pun mâna și brațele pe zona abdomenului, ca să nu mă lovească acolo, pentru că și un simplu pumn la mine în zona operației se poate solda cu moartea.

Deci dacă mi-ar fi dat acolo un pumn sau dacă mi-ar fi băgat un cuțit, îți dai seama. Mi-am pus mâna stângă deasupra operației, iar cu palma am mers în zona ceasului, dar degeaba. Acolo au băgat cuțitul, mi-au tăiat ceasul de la mână, am tăieturile acolo”, a povestit designerul.

Atacul a fost atât de rapid, încât nici agenții de pază ai restaurantului nu ar fi reușit să intervină: „Nici bodyguarzii de la Amazónico nu s-au băgat. Asta e, totul a fost un flash”, a mai spus Botezatu.

Dacă în România s-a vorbit mai ales despre valoarea uriașă a ceasului, în sala de judecată din Londra au ieșit la iveală și consecințele fizice ale atacului.

Botezatu susține că fotografiile realizate imediat după agresiune, în care apăreau rănile și urmele de sânge, au fost prezentate juriului. Imaginile surprindeau inclusiv vânătăile provocate după ce agresorii l-ar fi împins într-un gard metalic și l-ar fi lovit în zona spatelui și a coastelor.

„Am putut să prezint imaginile de după atac, ceea ce i-a șocat pe jurați, pentru că efectiv puteam fi omorât. Tăieturi, cu sânge, cu tot, tot, tot. În momentul în care cei trei au venit, m-au împins într-un gard de metal și, în momentul ăla, gardul și unul din pumnii pe care i-am primit în spate, în coaste, mi-au creat vânătăi”, a mărturisit creatorul de modă.

Botezatu, față în față cu agresorii, la tribunal! „I-am decimat și pe ei, și pe avocați!”

După luni de anchetă, cei trei indivizi au ajuns în fața justiției britanice. Unul dintre ei, spune Botezatu, și-ar fi recunoscut vinovăția, în timp ce ceilalți doi au contestat acuzațiile.

Designerul a participat la procesul desfășurat în august și a retrăit momentele atacului în fața instanței. A solicitat chiar să fie protejat de un paravan, pentru a nu fi văzut de cei acuzați.

„A fost foarte surprinzător pentru mine, deși era neplăcut, pentru că mă aflam acolo și mă vedeam cu ei. Am cerut, atât eu, cât și avocații, am cerut panou, ca să nu fiu văzut.”

Însă, odată ajuns în fața juraților, Botezatu spune că nu s-a lăsat intimidat de întrebările apărării.

„A avut loc acea înfățișare. Eu i-am decimat și pe ei, și pe avocați. Adică ăștia au zis: , pentru că nu i-am lăsat să vorbească. M-am apărat singur” , a declarat designerul pentru CANCAN.RO.

La final, cei trei au fost condamnați la pedepse cu închisoarea. Botezatu a lăudat activitatea anchetatorilor britanici, despre care spune că au reușit să adune un număr impresionant de probe.

Din păcate, hoții au fost prinși, însă ceasul Richard Mille nu a mai ajuns la designer, polițiștii britanicii având indicii că a fost vândut.

”Ceasul este o serie limitată, un ceas cu două cadrane din cristal, cu diamante de jur împrejur. Valoarea lui este în jur de 200.000 de euro”, a mai spus Botezatu.

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