Răfuială între olteni! Lucian Popa (finalistul Survivor 2026) a spus adevărul despre Marcel de la Insula Iubirii: „Pentru voi cum arată un șmecher adevărat?”

Finalistul Survivor 2026, Lucian Popa, pare că a lansat o săgeată directă către Marcel de la Insula Iubirii. Craioveanul a publicat pe Facebook o fotografie cu concurentul din Târgu Jiu și a deschis o discuție despre ceea ce înseamnă, în opinia sa, imaginea unui „șmecher” în societatea de astăzi.

Postarea a atras imediat atenția urmăritorilor și a alimentat comentariile despre o posibilă răfuială între cei doi olteni ajunși celebri prin intermediul televiziunii.

Răfuială între olteni