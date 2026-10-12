Răfuială între olteni! Lucian Popa (finalistul Survivor 2026) a spus adevărul despre Marcel de la Insula Iubirii: „Pentru voi cum arată un șmecher adevărat?”

Finalistul Survivor 2026, Lucian Popa, pare că a lansat o săgeată directă către Marcel de la Insula Iubirii. Craioveanul a publicat pe Facebook o fotografie cu concurentul din Târgu Jiu și a deschis o discuție despre ceea ce înseamnă, în opinia sa, imaginea unui „șmecher” în societatea de astăzi.
Postarea a atras imediat atenția urmăritorilor și a alimentat comentariile despre o posibilă răfuială între cei doi olteni ajunși celebri prin intermediul televiziunii.
Răfuială între olteni
Rivalitatea dintre Craiova și Târgu Jiu este una cunoscută în Oltenia, iar apariția în prim-plan a lui Lucian Popa și Marcel a oferit internauților un nou motiv de comparație. Dacă unul s-a remarcat în Survivor 2026, celălalt a devenit unul dintre cele mai comentate personaje ale sezonului Insula Iubirii, iar orice referire dintre ei ajunge rapid în atenția publicului.
Lucian Popa a spus adevărul despre Marcel de la Insula Iubirii
Lucian Popa a ales să publice imaginea lui Marcel și să transmită un mesaj care a stârnit dezbateri în online.
„Modelul de şmecher din ziua de azi. Sa ai bani, masini scumpe, fete frumoase, să te ştie lumea de la TV şi să te oprească pe stradă să dai autografe şi să faci poze. Pentru voi cum arată un şmecher adevărat?”, a scris Lucian Popa pe Facebook.
Comentariile nu au întârziat să apară, iar postarea s-a transformat rapid într-o dezbatere despre notorietate, bani și imaginea afișată în spațiul public. Atât Lucian Popa, cât și Marcel se bucură de o popularitate considerabilă după participarea la reality-show-urile care i-au făcut cunoscuți. Tocmai de aceea, orice mesaj care îi implică, direct sau indirect, este analizat atent de fani.
De această dată, o simplă postare pe Facebook a fost suficientă pentru a reaprinde discuțiile și pentru a pune față în față două dintre cele mai comentate personaje ale momentului din Oltenia.
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