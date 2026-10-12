Răfuială între olteni! Lucian Popa (finalistul Survivor 2026) a spus adevărul despre Marcel de la Insula Iubirii: „Pentru voi cum arată un șmecher adevărat?”

Răfuială între olteni! Lucian Popa (finalistul Survivor 2026) a spus adevărul despre Marcel de la Insula Iubirii: "Pentru voi cum arată un șmecher adevărat?"
Lucian Popa
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Finalistul Survivor 2026, Lucian Popa, pare că a lansat o săgeată directă către Marcel de la Insula Iubirii. Craioveanul a publicat pe Facebook o fotografie cu concurentul din Târgu Jiu și a deschis o discuție despre ceea ce înseamnă, în opinia sa, imaginea unui „șmecher” în societatea de astăzi.

Postarea a atras imediat atenția urmăritorilor și a alimentat comentariile despre o posibilă răfuială între cei doi olteni ajunși celebri prin intermediul televiziunii.

Răfuială între olteni

Rivalitatea dintre Craiova și Târgu Jiu este una cunoscută în Oltenia, iar apariția în prim-plan a lui Lucian Popa și Marcel a oferit internauților un nou motiv de comparație. Dacă unul s-a remarcat în Survivor 2026, celălalt a devenit unul dintre cele mai comentate personaje ale sezonului Insula Iubirii, iar orice referire dintre ei ajunge rapid în atenția publicului.

Lucian Popa a spus adevărul despre Marcel de la Insula Iubirii

Lucian Popa a ales să publice imaginea lui Marcel și să transmită un mesaj care a stârnit dezbateri în online.

„Modelul de şmecher din ziua de azi. Sa ai bani, masini scumpe, fete frumoase, să te ştie lumea de la TV şi să te oprească pe stradă să dai autografe şi să faci poze. Pentru voi cum arată un şmecher adevărat?”, a scris Lucian Popa pe Facebook.

Marcel de la Insula Iubirii. Foto: Facebook

Comentariile nu au întârziat să apară, iar postarea s-a transformat rapid într-o dezbatere despre notorietate, bani și imaginea afișată în spațiul public. Atât Lucian Popa, cât și Marcel se bucură de o popularitate considerabilă după participarea la reality-show-urile care i-au făcut cunoscuți. Tocmai de aceea, orice mesaj care îi implică, direct sau indirect, este analizat atent de fani.

De această dată, o simplă postare pe Facebook a fost suficientă pentru a reaprinde discuțiile și pentru a pune față în față două dintre cele mai comentate personaje ale momentului din Oltenia.

CITEŞTE ŞI: Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii

După ce Maluma a părăsit Insula Iubirii, Ionuț Mocăniță a spus adevărul despre comportamentul lui: „N-am mai văzut așa ceva”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andrei Bănuță, gest în memoria mamei sale la concertul de la Sala Palatului. Artistul a emoționat publicul
Andrei Bănuță, gest în memoria mamei sale la concertul de la Sala Palatului. Artistul a emoționat publicul
Marilu Dobrescu, accident rutier cu mașina iubitului! Tom numai ce își cumpărase bolidul: „Nu pot să cred ce s-a întâmplat”
Marilu Dobrescu, accident rutier cu mașina iubitului! Tom numai ce își cumpărase bolidul: „Nu pot să cred ce s-a întâmplat”
Ce se întâmplă cu nunta lui Marcel și a Arminei după Insula Iubirii. Au apărut zvonuri despre divorț, dar au făcut un anunț neașteptat
Ce se întâmplă cu nunta lui Marcel și a Arminei după Insula Iubirii. Au apărut zvonuri despre divorț, dar au făcut un anunț neașteptat
Cum și-a salvat Gabi Torje tatăl de la moarte! Bărbatul a făcut infarct la masa de Paște: „Eram la o oră jumătate de primul spital”
Cum și-a salvat Gabi Torje tatăl de la moarte! Bărbatul a făcut infarct la masa de Paște: „Eram la o oră jumătate de primul spital”
Cristina Cioran o critică dur pe Valerie Lungu după imaginile de la Asia Express în care apare alături de Mirela Vaida: „Cum poți să fii atât de respingătoare?
Cristina Cioran o critică dur pe Valerie Lungu după imaginile de la Asia Express în care apare alături de Mirela Vaida: „Cum poți să fii atât de respingătoare?
Pariuri pe victoria lui Călin Georgescu. „Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel”. Mesajul descoperit de procurori
Mediafax
Pariuri pe victoria lui Călin Georgescu. „Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel”. Mesajul descoperit de procurori
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
Adevarul
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
Sfârșitul lumii, programat pentru 13 noiembrie 2026? Ce au descoperit oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Mediafax
Sfârșitul lumii, programat pentru 13 noiembrie 2026? Ce au descoperit oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Fiica lui Victor Socaciu își caută dreptatea în instanță: „Pentru tata lupt până la capăt!” Cum îi apare în vis
Click.ro
Fiica lui Victor Socaciu își caută dreptatea în instanță: „Pentru tata lupt până la capăt!” Cum îi apare în vis
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Digi24
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.