Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei

Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei
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Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei
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Prințul Marco a fost protagonistul unui moment stânjenitor la „Insula Iubirii”, după ce i-a adresat o remarcă jignitoare ispitei Gabriella Barbu, cea cu care și-a înșelat soția. Deși anterior mărturisise că are sentimente pentru ea, concurentul a ironizat-o în fața altor participanți, făcând referire la felul în care aceasta se îngrijește.

Totul s-a întâmplat în prezența lui Mocăniță și a Andrușcăi, când Marco i-a atras atenția Gabriellei că ar trebui să fie mai atentă cu felul în care se aranjează. Remarca a pus-o într-o situație delicată pe ispită, care îi mărturisise anterior, între patru ochi, că s-a îndrăgostit de el.

„Piaptănă-te un pic, acoperă cucuiul ăsta… Gata, te-ai îndrăgostit, nu te mai aranjezi acum?”, i-a spus Prințul Gabriellei, de față cu Mocăniță și Andrușca.

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Vizibil stânjenită, dat fiind faptul că remarca a fost făcută de față cu alte persoane, Gabriella a răspuns: „Cine s-a îndrăgostit?”.

Nici Andrușca nu a rămas indiferentă, reacția ei trădând stânjeneala provocată de remarca lui Marco.

Ce spunea Prințul Marco despre sentimentele pentru Gabriella

Apropierea dintre Prințul Marco și Gabriella Barbu a culminat cu o noapte intimă, petrecută în timpul date-ului de 24 de ore. Ulterior, concurentul a recunoscut că a încercat să se oprească la un sărut, dar nu a reușit. El a susținut că între el și ispită nu a existat doar atracție fizică, ci și o legătură sentimentală.

„Sunt eu de vină, ai dreptate, judecă-mă. Dar aici a intervenit altceva. Eu am un sentiment față de ea, adică este evident”, a declarat Marco, care a adăugat că nu s-ar fi apropiat în același fel de o altă ispită.

După noaptea petrecută cu Gabriella, concurentul a dezvăluit că a descoperit o cameră de filmat în încăpere, căreia i-a scos cardul de memorie. Marco a susținut că l-a rupt și l-a aruncat în toaletă pentru a evita difuzarea imaginilor intime, explicând că a vrut să le protejeze atât pe Gabriella, cât și pe soția sa.

Sursa: Captură Antena1

Sursa: Captură Antena1

Gabriella a dezvăluit ce mai simte pentru Marco

Între timp, Gabriella Barbu a vorbit despre relația cu Prințul Marco în cadrul emisiunii „Neatza”, de la Antena 1. Ispita a confirmat că sentimentele sale din timpul filmărilor au fost autentice, dar a precizat că acestea nu mai există în prezent.

„Pot să jur pe mama, am avut sentimente foarte reale. Am avut, nu mai am. Am zis că mă duc să mă joc puțin, că o să fie amuzant, o să mă distrez. Am avut intenția prima dată să mă joc”, a mărturisit Gabriella.

De cealaltă parte, Bianca Ghiurcă a avut mai multe reacții pe rețelele sociale după difuzarea imaginilor cu soțul ei și Gabriella. Concurenta a contestat afirmația ispitei potrivit căreia Marco i-ar fi spus că o iubește, transmițând pe Instagram: „I-ar fi plăcut mult să audă acele cuvinte. Dar nu este adevărat”.

Bianca a distribuit și un mesaj despre problemele din căsnicie, potrivit căruia „într-un cuplu, problemele se rezolvă împreună”, lăsând să se înțeleagă că nu exclude posibilitatea de a trece peste infidelitatea soțului.

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