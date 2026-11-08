Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram. Tatăl fotbalistului a suferit un infarct și două stopuri cardio-respiratorii

Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram. Tatăl fotbalistului a suferit un infarct și două stopuri cardio-respiratorii
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Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram. Tatăl fotbalistului a suferit un infarct și două stopuri cardio-respiratorii
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Familia fotbalistului Ștefan Baiaram trece prin momente extrem de dificile, după ce tatăl său adoptiv, Gheorghe Burticioiu, a suferit un infarct și două stopuri cardio-respiratorii. Fotbalistul Universității Craiova a părăsit de urgență cantonamentul echipei, pentru a fi alături de familia sa.

Totul s-a întâmplat duminică, în ziua în care Universitatea Craiova urma să întâlnească CFR Cluj, în etapa a 15-a din SuperLiga. Potrivit Fanatik, starea tatălui fotbalistului este gravă.

Tatăl lui Ștefan Baiaram are probleme de sănătate

Gheorghe Burticioiu a suferit un infarct, urmat de două stopuri cardio-respiratorii. Bărbatul a fost resuscitat, iar medicii l-au operat pentru a-i monta stenturi. Operația s-a încheiat, iar tatăl fotbalistului a fost transferat în secția de Anestezie-Terapie Intensivă, pentru a fi monitorizat. Starea acestuia este, însă, una gravă, potrivit publicației.

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La aflarea veștii, Ștefan Baiaram, în vârstă de 23 de ani, a părăsit cantonamentul Universității Craiova de la Cluj și s-a îndreptat spre casă. Fotbalistul ratează partida cu CFR Cluj, programată duminică seară.

Sursa foto: Instagram

Ștefan Baiaram a fost adoptat la vârsta de șase luni

Ștefan Baiaram a fost abandonat de părinții săi biologici la scurt timp după naștere și a fost adoptat când avea numai șase luni. Gheorghe Burticioiu fusese ofițer în armată, apoi a lucrat ca taximetrist, iar ulterior a devenit asistent maternal. Deși a crescut mai mulți copii de-a lungul vremii, Burticioiu l-a adoptat doar pe Ștefan.

Sursa foto: Instagram

Într-un interviu acordat în 2025, Gheorghe Burticioiu vorbea cu mândrie despre realizările fiului său și despre dorința de a-l vedea evoluând la un club important din Europa.

„Sunt fericit și foarte mândru de el. Pot să îi spun că îi doresc tot binele din lume și vreau să îl văd la o echipă mare din Europa”, declara atunci Gheorghe Burticioiu.

Ștefan Baiaram a debutat la prima echipă a Universității Craiova în 2019, iar în 2025 a ajuns și la echipa națională a României. Înaintea problemelor din familie, fotbalistul traversa o perioadă bună, contribuind decisiv la trei goluri în ultimele patru partide disputate pentru formația din Bănie.

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