Am aflat motivul pentru care bunica lui Pescobar a lipsit de la cununia civilă cu Lavinia: „Să nu vă mai încurc”

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Vineri, 6 noiembrie, celebrul Pescobar a pășit la braț alături de Lavinia în fața ofițerului Stării Civile. Cei doi au spus un „Da” hotărât și au devenit oficial soț și soție. După fericitul eveniment, cei doi au sărbătorit așa cum se cuvine, dar fanii au observat că bunica afaceristului a lipsit de la petrecere. Acum s-a aflat motivul pentru care aceasta a absentat!

Bunica lui Pescobar a lipsit de la cununia civilă

Celebrul Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau, a devenit un bărbat însurat! După o viață amoroasă tumultoasă și trei copii concepuți cu trei femei diferite, afaceristul a decis că este timpul să se așeze la casa lui.

Patronul s-a căsătorit civil vineri cu Lavinia, femeia care i-a adus pe lume cel de-al treilea copil – un băiețel pe nume Isaia. De la fericitul eveniment a lipsit chiar bunica afaceristului și fanii l-au certat aspru pe Pescobar, după ce femeia nu a fost văzută în imaginile de la petrecere publicate pe TikTok.

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Ca să-i lămurească pe toți, Pescobar a dat o fugă la bunica lui și a realizat un clip video în care a întrebat-o care este motivul pentru care a absentat de la cununie.

Pescobar: De ce nu ai venit la cununia civilă? Că mă ceartă o țară întreagă!

Bunica: Am făcut treabă aici, am rămas gospodină la casă!

Pescobar: Cum să rămâi gospodină dacă toți am fost acolo? Cine ți-a zis să rămâi?

Bunica: Nu știu, am zis să nu vă mai încurc și eu. Am treabă acasă, aici.

Pescobar: Cum să ne încurci? Dar la nuntă vii? Sau tot nu vii?

Bunica: Vin.

Pescobar: Cum să nu vii la cununia civilă?

Bunica: Vin, mă rog să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă ajute Dumnezeu și Măicuța Domnului, să fiți înțelepți!

Pescobar: Doamne ajută! Te iubește o țară întreagă.

Bunica: Și bunica vă iubește!

Sursa foto: captură TikTok

După cum a promis, bunica lui Pescobar nu a lipsit de la cununia religioasă care a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie. După slujba religioasă, au mers împreună la restaurant unde Paul Nicolau a realizat câteva clipuri video împreună cu bunica sa, pentru ca fanii să nu-l mai acuze că a lăsat-o acasă!

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