Cât ar putea costa carnea de porc de Crăciun. Prețul la poarta fermei a scăzut față de 2025

Vești bune pentru români înaintea sărbătorilor de iarnă! Carnea de porc s-a ieftinit considerabil la producători față de anul trecut. Fermierii avertizează însă că vând deja sub costul de producție, iar situația ar putea deveni și mai dificilă în perioada următoare.

Potrivit datelor Comisiei Europene, prețul carcasei de porc la poarta fermelor din România a ajuns la aproximativ 145 de euro pentru 100 de kilograme, în săptămâna începută pe 26 octombrie.

Valoarea este cu 21,7% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut. Numai în ultima lună, prețurile au scăzut cu 12,1%, în timp ce reducerea săptămânală a fost de 0,6%.

Cât ar putea costa carnea de porc de Crăciun

În prezent, fermierii români primesc în medie aproximativ 6 lei pentru un kilogram de porc în viu, în condițiile în care costul de producție ajunge la 7,5 lei pe kilogram.

Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, consideră că un preț de aproximativ 8 lei pe kilogram ar permite fermierilor să își acopere cheltuielile și să obțină un profit minim.

Totuși, acesta nu crede că prețurile vor ajunge la nivelul respectiv până la Crăciun, din cauza concurenței puternice reprezentate de carnea importată.

„Fiind o piață dependentă de import, România depinde de presiunea pusă pe preț de marii exportatori și, în condițiile acestea, prețurile la noi au scăzut mai mult. Noi vindem acum sub prețul de cost care este de 7,5 lei pe kilogram. Rezonabil ar fi un preț de 8 lei pe kilogram, care ar acoperi costurile și ar asigura un minimum de profit. Mă tem însă că nu vom atinge acest prag de Crăciun. Cu siguranță vom avea oferte bombastice de carne de import care va pune presiune pe producătorii locali”, a declarat Adrian Balaban pentru Economica.net.

De ce s-a ieftinit atât de mult carnea de porc

România se numără printre statele europene cu cele mai mari scăderi ale prețurilor la carnea de porc. La nivelul Uniunii Europene, reducerea medie anuală a fost de 13,6%, în timp ce în țara noastră a ajuns la 21,7%.

Una dintre principalele explicații este dependența de importuri. Aproximativ 60-65% din carnea de porc consumată în România provine din alte țări, în special din Spania, Germania, Olanda, Belgia și Danemarca.

Producătorii din aceste state pot comercializa carnea la prețuri competitive, ceea ce pune presiune asupra fermierilor români.

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