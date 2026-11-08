Chef Florin Dumitrescu ne arată rețeta iubirii. Își așteaptă soția ca un adolescent

Chef Florin Dumitrescu, 39 de ani, devenit celebrul ca membru în juriul emisiunii Chefi la Cuțite, e căsătorit din 2013 cu Cristina Dumitrescu și au împreună două fete. CANCAN.RO i-a surprins în timp ce Florin Dumitrescu a venit să-și ia soția cu limuzina, un impresionant Cadillac Escalade. Deși Florin Dumitrescu nu pare să poarte cine știe ce haine, căptușeala trădează marca Burberry. Dar bijuteria cea mai importantă este chiar soția!

Deși nu mai e juriul la Chefi la Cuțite, chef Florin Dumitrescu rămâne unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România, iar afacerile par să-i meargă strună. A deschis două restaurante în Floreasca, iar soția, Cristina Dumitrescu, îl sprijină în activitatea de business. Puțin mai în vârstă decât Florin, Cristina Dumitrescu a fost în trecut redactor la reviste glossy, are propriul său cont de Instagram cu peste 40k de followeri și e CEO la agenția Chefworkagency, prin care recrutează angajați în HORECA. Florin și Cristina sunt deci două ingrediente care merg bine împreună.

Chef Florin Dumitrescu arată foarte bine, pare chiar să fi slăbit puțin. Poate e în competiție cu Scărlătescu, fost coleg de platou la Chefi la Cuțite. Cât o așteaptă pe doamna Cristina, stă pe telefon, probabil se uită pe niște idei de rețete pentru sezonul sărbătorilor. Oare ce va mai inventa? Salată boeuf cu cartofi dulci și maioneză cu ulei de avocado? Sau poate piftie cu umplutură de sarmale, ca să combine tot ce e mai bun în meniul românesc de Crăciun? Întrebări la care doar chef Florin Dumitrescu poate da un răspuns.

Soția lui Florin Dumitrescu sosește și îi întrerupe reveria adolescentină. Doamna Cristina urcă în impozantul Escalade și cei doi pornesc fără mai dovezi de afecțiune, că așa sunt bărbații, nu se manifestă în public. Probabil i-a oferit o îmbrățișare în intimitatea vastului Cadillac Escalade. Dar galant a fost! S-a dus direct la portiera pasagerului, i-a deschis, doamna Cristina a urcat, apoi Florin Dumitrescu s-a dus la volan. Cei doi sunt o echipă foarte bună, reușesc să îmbine viața personală și afacerile, iar acasă au o familie superbă, cu două fete mari și un cățel adorabil. Ei sunt pregătiți de Crăciun, pentru că decorațiunile au fost făcute din timp, așa cum CANCAN.RO v-a prezentat AICI.

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