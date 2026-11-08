Are sau nu Codruța Filip intervenții estetice și fațete dentare? Ce spune artista: „Toată lumea mă întreabă”

Fosta soție a artistului Valentin Sanfira a vorbit deschis despre intervenții estetice. Codruța Filip susține că frumusețea ei este moștenită de la părinți și că nu a apelat niciodată la „artificii” pentru a arăta bine. Dar ce spune despre dinții ei, despre care fanii susțin că sunt falși?

Codruța Filip nu are botox sau acid

Cântăreața a fost prezentă în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță” unde a răspuns unor întrebări legate de aspectul său fizic. Fosta concurentă de la „Desafio: Aventura” susține că nu are modificări estetice la nivelul feței. Codruța neagă că și-ar fi făcut injecții cu botox sau acid hialuronic, susținând că are unele riduri pe chip.

„Nu mi-am făcut niciodată nicio intervenție estetică. Nu mi-am pus botox, nu mi-am pus acid. Dacă te uiți atent la mine, se văd niște riduri”, a declarat Codruța Filip în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Artista susține că nu are fațete dentare

În continuare, Adiță Voicu i-a pus o altă întrebare pe care fanii cântăreței au adresat-o constant în secțiunea de comentarii de pe rețelele sociale. Mulți o acuză pe Codruța Filip că ar avea fațete dentare, deci prin urmare zâmbetul ei ar fi unul „fals”.

Artista a mărturisit că dantura ei este naturală, moștenită de la ambii părinți. Codruța Filip susține că atât tatăl, cât și mama ei au avut o dantură impecabilă toată viața, iar ea le-a moștenit această calitate. Ba mai mult, se pare că dantura a fost cea care i-a atras atenția mamei Codruței atunci când l-a întâlnit pe tatăl artistei. Se pare că familia lor este una norocoasă, neavând niciodată nevoie de intervenții stomatologice complicate.

„Toată lumea mă întreabă de dantură, dacă am fațete. Nu am fațete, sunt o norocoasă, l-am moștenit pe tata. El a avut așa o dantură perfectă încă din tinerețe și fix ăsta este unul dintre lucrurile cu care a cucerit-o pe mama. Nu am purtat nici aparat dentar niciodată, e de la ei, de la ambii, că și mama are dinți frumoși”, a povestit artista.

La ce se uită Codruța Filip când întâlnește un bărbat

Cântăreața de muzică populară, care în prezent este singură, a fost întrebată de prezentator ce anume o atrage la un bărbat. Codruța a mărturisit că nu este interesată de situația financiară a unui posibil partener, dar că se uită atentă la anumite detalii legate de fizicul lui.

Evident, primul lucru pe care îl „studiază” este dantura bărbatului, care susține Codruța Filip că trebuie să fie îngrijită. Apoi la ochi și, spre final, privirea ei coboară la… picioare! Vedeta a mărturisit că și-ar dori ca partenerul ei să le aibă cât mai drepte, mărturisind că acest lucru este un „fix” pentru ea.

„Dantura, mi se pare că trebuie să fie îngrijită. Mă mai uit la ochii unui bărbat, nu la culoare, ci la ceea ce transmit. Și mă mai uit la picioare, la forma picioarelor, dacă sunt drepte. Am eu un fix. Fiecare are ceva”, a mărturisit Codruța Filip.

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