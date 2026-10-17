Codruța Filip a spus cine este bărbatul de care s-a apropiat după divorț: „Vorbesc foarte serios”

Codruța Filip a spus cine este bărbatul de care s-a apropiat după divorț: „Vorbesc foarte serios”
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De cine s-a apropiat Codruța Filip după divorț
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După divorțul de Valentin Sanfira, Codruța Filip a început un nou capitol al vieții sale și a vorbit deschis despre persoana care ocupă un loc special în sufletul ei. Artista a dezvăluit cine este bărbatul cel mai important din viața sa în această perioadă și cum s-a schimbat relația lor după despărțire. Deși mulți s-ar fi putut gândi la o nouă poveste de iubire, răspunsul cântăreței a fost cu totul altul.

Codruța Filip a trecut printr-o perioadă complicată la începutul anului 2026, când s-a separat de fostul soț, Valentin Sanfira și a fost nevoită să își reorganizeze viața. După ce a părăsit locuința în care au trăit împreună, artista a început o nouă etapă, concentrându-se asupra carierei și a oamenilor apropiați. La câteva luni de la despărțire, cântăreața pare să privească cu mai multă încredere spre viitor.

Cine este cel mai important bărbat din viața Codruței Filip

Invitată la emisiunea moderată de Cătălin Măruță, artista a fost întrebată despre bărbatul care a devenit mai important în viața sa după separare. Răspunsul a fost unul neașteptat pentru cei care s-ar fi gândit la o nouă poveste de dragoste: este vorba despre tatăl ei, Vasile.

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Codruța Filip a explicat că relația dintre ei s-a consolidat în ultima perioadă, iar legătura pe care o aveau deja a devenit și mai apropiată. Sprijinul familiei a reprezentat un element important în perioada schimbărilor prin care a trecut.

„Vasile, tata! Vorbesc foarte serios. Avem o relație și mai frumoasă, și mai strânsă”, a declarat Codruța Filip la Măruță și prietenii.

Sursa foto: social media

Codruța Filip a vorbit și despre calitățile pe care le caută la un bărbat. Pentru ea, aspectul fizic nu reprezintă criteriul principal, ci sinceritatea, loialitatea și iubirea autentică. Artista își dorește un partener care să fie pregătit pentru o relație serioasă și să își dorească să întemeieze o familie.

După experiențele recente, cântăreața pare hotărâtă să nu grăbească lucrurile și să acorde timp unei eventuale povești de iubire.

„Nu ar trebui să arate într-un fel anume, ar trebui să fie sincer, loial, să mă iubească cu adevărat, să își dorească realmente să-și întemeieze o familie. Sunt unii care nu-și doresc neapărat o familie, nu vor să meargă până la capăt.”, a mai spus Codruța Filip.

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