Valentin Sanfira, la un pas să vândă casa în care a locuit cu Codruța Filip. Motivul pentru care s-a răzgândit

Valentin Sanfira a luat în calcul o schimbare importantă în viața sa după despărțirea de Codruța Filip. Artistul s-a gândit să renunțe la locuința în care a trăit alături de fosta soție, însă planurile sale s-au schimbat între timp. Deși a traversat o perioadă dificilă după divorț, cântărețul a decis să păstreze casa și să privească înainte, fără să lase experiențele personale să îi influențeze toate deciziile.

Subiectul a fost abordat în cadrul podcastului „Din Casă cu Annes”, unde artistul a vorbit despre drumul pe care l-a parcurs pentru a-și cumpăra locuința, dar și despre felul în care privește viața după momentele complicate. Dincolo de schimbările din plan sentimental, Valentin Sanfira a demonstrat că își dorește să își păstreze echilibrul și să continue să muncească pentru ceea ce și-a propus.

Valentin Sanfira s-a gândit să vândă locuința după despărțirea de Codruța Filip

Divorțul de Codruța Filip a reprezentat un moment de răscruce pentru cei doi artiști, care au format unul dintre cuplurile cunoscute din lumea muzicii populare. După încheierea căsniciei, fiecare a fost nevoit să își reorganizeze viața și să găsească o nouă direcție, atât pe plan personal, cât și în ceea ce privește viitorul.

În acest context, Valentin Sanfira a luat în calcul inclusiv posibilitatea de a vinde casa în care a locuit împreună cu fosta parteneră. O astfel de decizie ar fi însemnat o schimbare importantă, având în vedere că locuința nu reprezintă doar o investiție materială, ci și un spațiu legat de o perioadă semnificativă din viața sa.

Artistul nu a dus însă planul până la capăt. După ce a analizat această posibilitate, a renunțat la ideea de a vinde proprietatea. Experiența prin care a trecut l-a determinat să își reevalueze prioritățile și să privească lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

„Trebuie să recunosc, am avut un moment în care am vrut să vând casa, dar apoi am zis că am luat casa asta cu sacrificii. Chiar am luat-o cu greu, a fost destul de scumpă, am făcut și credit, m-am chinuit să îl plătesc. Am avut și o problemă. Am dat un avans foarte mare la casă, iar după aceea nu îmi aprobau creditul. Țin minte că au fost săptămâni în care nu am dormit. Stăteam cu stresul că, dacă nu îmi aprobă creditul, pierd avansul și am dat un avans de mulți bani. Știi cum e, banii se fac greu… Dar nu mă feresc de muncă. Îmi e drag să muncesc”, a spus Valentin Sanfira.

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