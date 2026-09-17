Codruța Filip crede din nou în căsătorie. Ce a făcut-o să se răzgândească, după divorțul de Valentin Sanfira

Codruța Filip crede din nou în căsătorie. Ce a făcut-o să se răzgândească, după divorțul de Valentin Sanfira
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Codruța Filip
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Codruța Filip a lăsat în urmă perioada dificilă de după divorț și pare să privească acum cu alți ochi ideea unei noi căsătorii. Artista, care în urmă cu ceva timp nu își mai imagina că va ajunge din nou în fața altarului, a recunoscut recent că lucrurile s-au schimbat. Experiențele prin care a trecut au făcut-o să își regândească perspectiva asupra iubirii, iar acum nu mai exclude posibilitatea de a îmbrăca, într-o zi, din nou rochia de mireasă.

Viața sentimentală a Codruței Filip a trecut prin schimbări importante în ultima perioadă. Cântăreața a traversat o despărțire care a afectat-o și despre care a vorbit în mai multe rânduri, însă timpul pare să fi avut un rol important în procesul ei de vindecare. Dacă imediat după separare viitorul sentimental părea mult mai puțin clar, artista pare acum să fi ajuns într-un punct în care poate privi din nou cu optimism către o posibilă poveste de iubire.

Codruța Filip este pregătită să îmbrace rochia de mireasă?

Prezentă în platoul emisiunii „Furnicuțele”, Codruța Filip a discutat despre modul în care s-a schimbat percepția sa asupra relațiilor și a căsătoriei. Artista a lăsat să se înțeleagă că nu mai privește divorțul ca pe un moment care îi poate defini întreaga viață și că o experiență sentimentală dificilă nu înseamnă neapărat sfârșitul planurilor de viitor.

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În trecut, după încheierea mariajului, cântăreața nu își mai imagina că va ajunge vreodată să facă din nou pasul către căsătorie. Sentimentele și dezamăgirile de atunci au făcut-o să privească lucrurile diferit. Între timp, însă, perspectiva ei s-a modificat, iar artista este din nou deschisă către posibilitatea unei relații serioase.

„Cred că da! La un moment dat da (n.r. s-ar vedea în rochia de mireasă). Nu știu (…) Poate dacă m-ai fi întrebat cu puțin timp în urmă ți-aș fi zis că nu (…) Dar, acum, pentru că văd în jurul meu atâtea exemple și frumoase și de iubire adevărată, nu știu, m-aș mai gândi”, a spus Codruța Filip, la Furnicuțele.

Un rol important în această schimbare pare să îl aibă și ceea ce vede în jurul său. Codruța Filip observă cuplurile care reușesc să construiască relații bazate pe afecțiune, încredere și sentimente sincere, iar astfel de exemple au făcut-o să nu mai privească iubirea cu aceeași reținere ca în perioada de după divorț.

Pentru artistă, o eventuală nouă căsătorie nu pare să fie însă un obiectiv pe care îl urmărește cu orice preț. Mai degrabă, este vorba despre faptul că nu mai exclude această posibilitate. Dacă în urmă cu o perioadă ideea unei noi nunți părea departe de realitatea ei, acum Codruța Filip este dispusă să lase lucrurile să se întâmple natural, dacă va apărea persoana potrivită.

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