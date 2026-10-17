Codruța Filip, dezvăluire după divorț. Ce spune despre doi bărbați celebri din România

Ce spune Codruța Filip despre doi bărbați celebri din România/ sursă foto: Instagram
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La aprope 9 luni de la divorțul de Valentin Sanfira, Codruța Filip a revenit în atenția publicului, de data aceasta cu o serie de mărturisiri din postura de femeie singură și fără obligații. Artista a nominalizat doi dintre cei mai sexy bărbați din showbiz-ul românesc pe care îi admiră din punct de vedere estetic.

Codruța Filip a acceptat provocarea sosurilor iuți ale lui Cătălin Măruță și, întrebată care este cel mai sexy bărbat din showbiz-ul românesc, artista nu s-a putut decide la un singur nume. Ea a avut două nominalizări clare: Adrian Mutu și Victor Slav.

Codruța Filip: Care este cea mai sexy vedetă masculină din showbiz-ul românesc? Victor Slav și Adrian Mutu. Doamne ferește, oamenii sunt căsătoriți, au familie, eu pur și simplu răspund la întrebare. E un joc.

Măruță: Te-ai întâlnit vreodată cu ei?

Codruța Filip: Cu Victor Slav cred că m-am întâlnit o dată, nu mai știu, iar cu Adi Mutu nu m-am văzut niciodată. Pur și simplu sunt dinamovistă și am urmărit mereu sportul și echipa.

Măruță: Pe Instagram îi urmărești?

Codruța Filip: Culmea că nu. Îi apreciez așa, pur și simplu.

Măruță: Acum o să afle și ei (n.r râde).

Codruța Filip: Da, foarte bine, să fie sănătoși, că sunt acolo la casa lor, eu doar ți-am răspuns la întrebare. Eu sunt sinceră.

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Codruța Filip/ Sursa foto: social media

Codruța Filip: „Nu aș mai tolera falsitatea și superioritatea”

Tot la capitolul bărbați, fiind o femeie liberă, Codruța Filip a fost întrebată ce nu ar mai accepta niciodată într-o viitoare relație. Având în vedere că divorul de Valentin Sanfira a venit într-un moment complet neașteptat, artista a dat de înțeles că pe viitor nu va mai tolera superioritatea, falsitatea, minciuna și aroganța – defecte pe care, subtil, a dat de înțeles că le-a întâlnit în mariajul trecut. De asemenea, ea a mărturisit că nu își mai dorește o relație de iubire cu o persoană publică din România.

Codruța Filip: Care este cel mai mare red flag (n.r steag roșu) la un bărbat pentru tine? Aroganța. nu aș mai tolera așa ceva.

Măruță: Adică ai tolerat?

Codruța Filip: Da. Superioritatea, falsitatea, minciuna, pe care poate la început nu o observi. În momentul în care cineva se crede superior ție, automat te privește ca un obiect.

Măruță: Ai trecut prin așa ceva?

Codruța Filip: Mă abțin.

Măruță: Cu ce bărbat din showbiz ai vrea să-ți întemeiezi o familie?

Codruța Filip: Am mai fost întrebată daca aș mai începe o relație cu o persoană publică și am zis nu. Aș vrea să nu fie din showbiz, să fie un om normal. Există multă neseriozitate. Dar în general e destul de greu să-ți întemeiezi o familie.

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au separat la scurt timp după ce aceasta s-a întors din competiția Desafio, pe 26 decembrie 2025. După o perioadă extrem de grea pentru ea în timpul petrecut acolo, artista a ajuns acasă și a primit șocul vieții. După ce au semnat actele de divorț, Codruța Filip a vorbit public despre separare. Artista a conturat povestea unei despărțiri asumate, însă fără să dezvăluie ce anume a dus, în mod concret la această ruptură. În timpul destăinuirilor, Codruța a punctat un detaliu important: plecarea ei la Desafio a fost unul dintre momentele care a schimbat cursul relației lor.

„După ce am semnat divorțul am simțit că mor. M-am urcat în mașină și efectiv am țipat din toți plămânii mei. O oră până am ajuns acasă am țipat. Și am țipat din toți plămânii mei. Având în vedere că noi am semnat un divorț pe 2 martie, tu cum poți să spui că nu știi de nicio despărțire?

Mi-a plâns sufletul și îmi plânge în continuare. Îmi plânge pentru că îmi e greu… și nu știu cum să depășesc momentele astea. E pentru totdeauna separarea asta… orice s-ar întâmpla”, a spus Codruța Filip în podcastul lui Cătălin Măruță.

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