Niciun necaz nu vine singur. Părăsit de Codruța, Valentin Sanfira a primit o nouă lovitură

Un necaz nu vine niciodată singur, iar Valentin Sanfira pare că dă din una în alta. După ce a fost părăsit de Codruța Filip și a fost în mijlocul unui scandal, acum noi probleme au apărut pentru artist. Se pare că unii i-au pus gând rău și dau țepe pe bandă rulantă în numele său. Valentin Sanfira a vorbit despre toate cele întâmplate, avertizându-și fanii. Ce a pățit artistul?

Ultima perioadă a fost una destul de agitată pentru Valentin Sanfira. Artistul a trecut printr-un divorț răsunător, iar pe marginea subiectului s-a creat multă vâlvă. Acesta a preferat să nu dea prea multe detalii despre separarea de Codruța Filip și s-a refugiat în muncă.

Chiar recent, cântărețul le spune fanilor din mediul online că sezonul evenimentelor a început, iar asta îi aduce multă bucurie.

„Am început sezonul de evenimente și reîntâlnirea cu oamenii care mă iubesc este de nedescris”, spunea Valentin Sanfira, în mediul online.

Părăsit de Codruța, Valentin Sanfira a primit o nouă lovitură

Ei bine, bucuria lui Valentin Sanfira a fost umbrită repede. Se pare că artistul trece dintr-o problemă în alta. După ce viața personală i-a fost zdruncinată din temelii, acum unii atentează și la liniștea lui profesională.

Se pare că artistul a fost părtaș, fără să vrea, la o escrocherie. Mai exact, niște indivizi au început să se dea drept impresarii lui Valentin Sanfira și păcălesc lumea. Aceștia promit că artistul va cânta la anumite evenimente și chiar au luat avans pentru evenimentele respective.

După ce mai multe cântări au fost programate fals în numele lui, Valentin Sanfira a luat atitudine. Acesta și-a pus fanii în gardă și a precizat că singurul care programează și răspunde la solicitări pentru evenimente este chiar el. Nu există niciun impresar care să intermedieze contractele.

„Anunț important: În ultima perioadă, au apărut multe persoane care se dau drept impresari și vorbesc în numele meu pentru evenimente private. Vreau să fie clar: cei care doresc să mă invite la evenimentul lor pot discuta exclusiv direct cu mine. Mă puteți contacta personal la numărul de telefon și WhatsApp: 07***. Mulțumesc!”, a transmis Valentin Sanfira în mediul online.

