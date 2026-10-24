Andreea Bld și „misteriosul” Adam au o chimie, dar oare e organică?

Andreea Bld, numele „de scenă” al Andreei Pătlăgică, 25 de ani, 182k de followeri pe Instagram și 1,2 MILIOANE followeri pe Tik Tok, a fost surprinsă de CANCAN.RO la o terasă, unde savura o cafea și o repriză de social media, însoțită de iubitul său, „misteriosul” Adam. De fapt, Adam e un cunoscut hairstylist care tunde vedete precum Leonard Doroftei sau Ilie Năstase. Dar e și el influencer, nu doar un băiat cu o meserie de viitor. Andreea Bld și Adam lucrează de minune pe online, dar în viața reală par distanți, fiecare e pe feliuța lui de influencing. Pare o minune că-i surprindem pe amândoi în același timp.

Cei doi par să fi uitat de băuturile de la masă și se concentrează pe muncă. Doar naivii ar putea crede că își fac selfiuri sau stau pe telefoane aiurea, de fapt ei sunt reprezentanții unei industrii care produce profituri semnificative și mai ales creează joburi în cel mai dinamic sector al economiei: activitatea de „influencing”, care în situația Andreei Bld, depășește granițele naționale.

Andreea Bld este conștientă de forța și de influența sa și se bucură fără menajamente de beneficiile financiare pe care i le-a adus online-ul. Nu e vorba doar de haine, ci și de mașina sa, un Mercedes „de aur”, cu care se fălește ori de câte ori are ocazia. Tânăra (are doar 25 de ani), își face orice poftă. Cel mai recent s-a afișat cu mașina (decorată de Halloween) și cu un cățel superb pe care îl adoră și care apare deseori la filmări.

Din imaginile de față, se vede clar cine e șeful în relația Andreei cu Adam. Ca o femeie foarte puternică, sigură pe ea și pe valoarea ei, Andreea nu pare să cedeze și să coabiteze cu un bărbat „clasic”, într-o structură patriarhalistă desuetă. Cum spunea ea însăși, bărbatul ei o lasă să se exprime. „nu forțează lucrurile, adică, cum să-ți spun eu, nu e genul de bărbat care să-mi impună, uite, fă așa, drege așa. Mă simt eu să le fac” – declara Andreea Bld într-un interviu acordat CANCAN.RO – textul integral e disponibil AICI.

Vom vedea cum evoluează relația celor doi și mai ales dacă Adam va continua să îi ofere Andreei spațiul de care are nevoie o femeie cu forța ei creatoare. Din fericire, sunt amândoi foarte tineri și încă nu au orgolii peste care să nu poată călca, așa cum se întâmplă la oamenii trecuți de a doua tinerețe. Între timp viața trece frumos, cu multe postări profitabile, cu distracție și jocuri pe care fanii le adoră, și mai ales cu multă pasiune.

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