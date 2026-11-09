BANC | Vrând să își vândă mașina cât mai repede, Bulă lipește un anunț pe geamul din spate

BANC | Vrând să își vândă mașina cât mai repede, Bulă lipește un anunț pe geamul din spate
Bancul care îți va aduce zâmbetul pe buze
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Este un nou început de săptămână și momentul ideal când putem să ne bucurăm de o serie de bancuri amuzante. CANCAN.RO a pregătit câteva glume ce vă vor însenina ziua. 

Vrând să își vândă mașina cât mai repede, Bulă lipește un anunț pe geamul din spate al autoturismului, cu prețul și numărul de telefon. În timp ce era în trafic, primește un telefon:
– Alo, da! Cine este?
– Aici este poliția. Suntem în spatele dumneavoastră! Opriți, va rog, pentru că nu aveți voie să vorbiți la telefon, la volan!

Alte bancuri amuzante

În pauza de masă, Bulă dă o fugă până la bancă.
– Bună ziua, zice Bula, aș dori să plătesc o factură.
Casierița, plictisită, zice:
– Vă rog să vă intoarceți Ia coadă și să vă așteptați rândul.
Bulă, mirat, iese din bancă și mai intră o dată. La ghișeu nu era nici o coadă.
Supărat, se apropie de ghișeu și-i trage o palmă zdravănă casieriței.
– Cine-a dat? întreabă revoltată casierița.
– Nu știu, doamnă, nu vedeți ce aglomerație e?

Două fete, domnișoare, și bunica lor cam surdă, stăteau la taclale pe prispa casei.
Una dintre fete zice:
– Am citit într-o revistă de modă din Anglia că anul ăsta se poartă mănușile până aici… și face un semn la încheietura mâinii.
Cealaltă fată zice:
– Eu am citit într-o revistă de modă din Franța că anul ăsta se poartă mănușile până aici… și face un semn la cot.
Imediat bunicuța sare ca arsă:
– Cu ăla să te măriți mamaie! Neapărat!!

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant. I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curățenie, spălat, călcat, gătit și toate alea.
– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbații ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbații.
– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.
– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

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