Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI în ancheta împotriva fostului soț. Ce a descoperit în fotografiile prezentate de agenți

Doria Ragland, mama lui Meghan Markle, a colaborat cu FBI în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț, Thomas Markle, acuzat de deținerea unor materiale care prezintă abuzuri asupra minorilor. Femeia în vârstă de 70 de ani i-ar fi ajutat pe anchetatori să îl identifice pe bărbat în mai multe fotografii compromițătoare.

Potrivit People, Doria Ragland a oferit sprijin anchetatorilor federali americani după descoperirea unor fotografii suspecte. Fostul ei soț, Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, a fost arestat pe 6 noiembrie, în Florida, fiind acuzat de deținerea de materiale care prezintă abuzuri intime asupra copiilor.

Cum a contribuit mama lui Meghan Markle la ancheta FBI

Conform informațiilor, Doriei Ragland i-ar fi fost prezentate versiuni cenzurate ale unor fotografii descoperite de anchetatori. Aceasta l-ar fi recunoscut pe Thomas Markle în imaginile respective.

Documentele judiciare arată că o persoană care îl cunoștea pe Thomas Markle de mai multe decenii l-a identificat în două fotografii. Totuși, numele martorului nu apare în documentele făcute publice, astfel că identificarea acestuia drept Doria Ragland se bazează pe informațiile relatate de presă.

Potrivit presei britanice, autoritățile bănuiesc că unele dintre fotografii ar fi fost realizate cu mai multe decenii în urmă, când Thomas Markle avea între 30 și 40 de ani. Prin urmare, imaginile ar putea data din perioada în care Meghan era foarte mică sau chiar dinaintea nașterii sale.

Thomas Markle riscă până la 20 de ani de închisoare

Thomas Markle a fost arestat pe 6 noiembrie, după ce anchetatorii au descoperit materiale suspecte în spații de depozitare pe care le închiriase în California.

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru deținerea de materiale care prezintă abuzuri asupra minorilor. După o înfățișare în fața instanței din Tampa, Florida, a fost eliberat fără plata unei cauțiuni, pe baza angajamentului de a se prezenta în fața autorităților atunci când va fi chemat.

Thomas Markle nu a pledat încă vinovat sau nevinovat în acest dosar. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

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