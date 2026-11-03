O mai ții minte pe Erika Eleniak, actrița din Baywatch?! Ireal din ce câștigă bani la 57 de ani

O mai ții minte pe Erika Eleniak, actrița din Baywatch?! Ireal din ce câștigă bani la 57 de ani
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Erika Eleniak/ sursa foto: colaj CANCAN
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Erika Eleniak, actrița din „Baywatch”, s-a reorientat și a găsit o modalitate de a face bani. Aceasta face furori pe platforma OnlyFans, iar în doar trei luni a reușit să adune o sumă fabuloasă. 

Celebra actriță, în vârstă de 57 de ani își căștigă existența și din online. În luna august, ea și-a deschis un cont de OnlyFans, acolo unde publică imagini și videoclipuri de pe plajă. Erika Eleniak le promite abonaților o latură mai puțin cunoscută, una personală și jucăușă. În plus, apropiații acesteia au povestit că afacerea îi merge din ce în ce mai bine, iar cele trei luni a adunat 300.000 de dolari. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Erika Eleniak, actrița din „Baywatch”, câștigă bani din online

Erika Eleniak este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe. Încă de pe vremea când interpreta rolul din „Baywatch” avea o imagine deosebită. Se pare că ani mai târziu, fizicul și atitudinea au ajutat-o să câștige bani și din online. Aceasta și-a creat un cont de OnlyFans în luna august, iar de atunci, apropiații spun că îi merge din ce în ce mai bine.

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Câștigurile sale au depășit cu mult pragul de 10.000 de dolari pe săptămână, sumă pe care a obținut-o la puțin timp după lansarea contului. De asemenea, avea și un număr impresionant de abonați. La scurt timp, vedeta avea peste 1.100 de abonați. Cei care plătesc lunar pentru a o vedea pe Erika în diferite ipostaze, au ocazia să descopere o latură diferită a personalității sale, departe de imaginea consacrată în celebrul costum de baie roșu.

Erika Eleniak/ sursa foto: social media

Erika Eleniak/ sursa foto: social media

Alte actrițe care au cont de OnlyFans

Nu este singura actriță de la Hollywood care a descoperit potențialul financiar al OnlyFans. Printre cele mai cunoscute vedete care și-au creat cont pe platformă se numără și Donna Mills, în vârstă de 85 de ani, celebră pentru rolul din serialul „Knots Landing”, dar și actrița Jaime Pressly.

Sophie Rain este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare pe această platformă și deși Erika mai are mult până să o depășească a demonstrat că succesul nu ține cont de vârstă.

VEZI ȘI: Cum arată acum celebrele actrițe Erika Elaniak și Nicole Egger din Baywatch. Fanii au rămas muți de uimire!

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