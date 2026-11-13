Anunț oficial despre Insula iubirii: ce se întâmplă cu sezonul 11? Radu Vâlcan a confirmat

Anunț oficial despre Insula iubirii: ce se întâmplă cu sezonul 11? Radu Vâlcan a confirmat
Insula Iubirii
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Deși sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” nu a ajuns încă la final, producătorii și echipa show-ului se pregătesc deja pentru următoarea ediție. Fanii emisiunii prezentate de Radu Vâlcan au primit un nou indiciu că formatul va continua și în sezonul următor, iar înscrierile pentru viitorii concurenți sunt deja deschise.

Reality-show-ul de la Antena 1 se apropie de unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției actuale: bonfire-ul final. Până atunci, telespectatorii urmăresc ultimele evoluții ale cuplurilor care au acceptat provocarea de a-și testa relațiile în Thailanda. Între timp, atenția începe să se îndrepte și către sezonul cu numărul 11, pentru care au fost demarate deja primele etape de selecție.

Sezonul 11 „Insula Iubirii”, următorul proiect pregătit de Antena 1

Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii, a oferit un indiciu despre continuarea proiectului printr-o postare publicată pe contul său de Instagram. Acesta a distribuit o fotografie realizată în timpul pregătirilor pentru filmare, iar imaginea a atras atenția celor care urmăresc show-ul. Apariția sa vine într-un moment în care actuala ediție se apropie de încheiere, iar interesul pentru viitorul emisiunii este tot mai mare.

„Aici mă pregăteam să intru în filmare. X se apropie de 🔥 ul final! Abia îl astept pe 11.”, a transmis Radu.

Foto: Instagram

Chiar dacă filmările pentru sezonul 10 sunt încă în centrul atenției, pregătirile pentru următoarea ediție au început să fie vizibile. Radu Vâlcan a făcut referire la sezonul 11, semn că prezentatorul se pregătește să revină în Thailanda pentru o nouă serie de povești, teste de fidelitate și confruntări între parteneri.

Deocamdată, nu există informații oficiale privind calendarul filmărilor, data lansării sau structura viitoarei ediții. Nici numele persoanelor care ar putea forma cuplurile participante nu au fost făcute publice. Astfel, rămâne de văzut ce surprize va pregăti echipa de producție și ce schimbări ar putea apărea în formatul emisiunii.

Un lucru este însă cert: interesul pentru următoarea ediție a început deja să se manifeste, mai ales în rândul celor care își doresc să ajungă în fața camerelor și să își testeze relația într-unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România.

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