Ce a pățit un grec care s-a tuns la Ionuț Mocăniță: „Salonul arăta bine. Totul arăta bine, cu excepția tunsului. Am ieșit arătând ca un personaj de desene animate, oribil”

Un client s-a declarat extrem de nemulțumit după ce a mers să se tundă la Damoti Barbershop, salonul lui Ionuț Mocăniță, cunoscut publicului din emisiunea „Insula Iubirii”. Bărbatul a povestit că, deși localul i-a făcut o impresie bună, tunsoarea realizată nu a semănat deloc cu cea pe care o solicitase.

Salonul se află în zona Universitate din București, iar experiența clientului a fost relatată într-o recenzie publicată pe Google Maps. Bărbatul, care folosește numele „Sofkatus”, a acordat o singură stea din cinci.

În recenzie, bărbatul povestește că, înainte de a fi tuns, i-a arătat frizerului mai multe fotografii cu tunsoarea sa anterioară, pentru a-i explica exact ce își dorea. Rezultatul nu a fost însă pe măsura așteptărilor sale.

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În recenzie, clientul spune că amplasarea salonului și curățenia din interior i-au făcut inițial o impresie bună. Nemulțumirea a apărut abia când a văzut rezultatul tunsului.

„Locația era bună, interiorul salonului părea curat, totul era în regulă, cu excepția tunsului. Am arătat fotografii cu ultima mea tunsoare, apoi frizerul a început să mă tundă. Totul a mers bine, mai puțin rezultatul. Am ieșit de acolo arătând ca un personaj de desene animate. Oribil. Nu semăna deloc cu fotografiile pe care le arătasem. Nu recomand”, a scris clientul pe Google Maps.

Clientul spune că principala problemă nu a fost legată de condițiile din salon, ci de faptul că tunsoarea nu ar fi respectat modelul solicitat.

Deși a apreciat locația și aspectul interiorului, acesta a considerat că rezultatul nu a fost cel așteptat și a decis să nu recomande serviciile salonului, acordând o stea din 5.

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