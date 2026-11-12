Cine se află în spatele salonului lui Ionuț Mocăniță? Documentele firmei scot la iveală datorii uriașe

Povestea salonului de frizerie deținut de Ionuț Mocăniță, concurentul la „Insula Iubirii”, este una foarte interesantă. După ce Rebecca, una dintre ispitele emisiunii, a susținut că, în trecut, o fostă iubită a lui Mocăniță, alături de tatăl acesteia, l-ar fi sprijinit financiar pentru a-și deschide salonul din București, CANCAN.RO a verificat datele societății care administrează afacerea. Așa am aflat cine sunt asociații firmei, dar și ce datorii uriașe figurează în dreptul acesteia.

Rebecca, ispita de la „Insula Iubirii”, a făcut dezvăluiri despre trecutul lui Ionuț Mocăniță, și a susținut că acesta ar fi fost sprijinit financiar de o fostă iubită și de tatăl ei. Mai mult, cei doi l-ar fi ajutat să-și deschidă salonul de frizerie din București. (VEZI AICI)

În urma acestor afirmații, CANCAN.RO a verificat datele firmei care administrează afacerea și a descoperit cine sunt asociații, dar și ce datorii importante are societatea.

Cine se află în spatele salonului lui Ionuț Mocăniță

În acte, afacerea apare sub numele COLTEA BARBERSHOP S.R.L., societate înființată pe 11 mai 2022. Ionuț Mocăniță figurează ca asociat, cu o participație de 33,33%, dar și ca administrator al firmei.

Mai exact, concurentul de la „Insula Iubirii” nu este singurul care se ocupă de afacere. Compania are trei asociați și trei administrartori, Mocăniță Ionuț,V.A.D, T.M. Potrivit datelor consultate de CANCAN.RO, conceptul salonului aa pornit împreună cu alți prieteni cu care lucrează tot în domeniul frizeriei.

Dacă în emisiune discuțiile despre bani au devenit unul dintre subiectele interesante, nici documentele financiare ale afacerii nu pot trece neobservate.

Potrivit ultimului bilanț disponibil, cel aferent al anului 2024, COLTEA BARBERSHOP S.R.L. are datorii totale de 238.302 lei. Cu alte cuvinte, firma avea de achitat către diverși crediori, sume care se apropriau de un sfert de milion de lei.

Dar aceasta nu este singura problemă. Compania a înregistrat pierderi în fiecare dintre cei trei ani pentru care sunt disponibile situații financiare.

În anul 2022, pierderea a fost de 6.505 lei, iar în 2023, suma a crescut la 102.176. În 2024, afacerea a raportat o nouă pierdere, de 104.496 lei. Adunate, rezultatele negative ajung la 213.177 de lei.

Nici raportul dintre încasări și cheltuieli nu arată prea bine. În 2024, salonul a avut o cifră de afaceri de 84.647 de lei, însă cheltuielile au ajuns la 189.143 de lei. Practic, pentru fiecare 100 de lei încasați din activitate, firma a avut cheltuieli de peste 223 de lei.

CANCAN.RO a mai observat un detaliu… În bazele de date financiare consultate, ultimele rezultate anuale afișate sunt cele din 2024. Așadar, situația pentru 2025 nu apare încă în rapoartele verificate.

Mai mult, platforma Termene.ro semnalează un risc ridicat de insolvență și un risc comercial ridicat, acordând societății nota 1,9.

Societatea figurează în continuare ca activă și este înregistrată ca plătitoare de TVA din octombrie 2025. De asemenea, potrivit informațiilor disponibile, nu figurează cu restanțe fiscale la ANAF.

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