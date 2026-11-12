BANCUL ZILEI | Din ce motiv te-ai despărțit în ultima ta relație?

BANCUL ZILEI | Din ce motiv te-ai despărțit în ultima ta relație?
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Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât. 

Din ce motiv te-ai despărțit în ultima ta relație?

„I-am propus să ne mutăm împreună cu chirie și să plătim jumate-jumate, și chiar am făcut asta vreo doi ani… până a aflat că este apartamentul meu 😂😂😂”

Alte bancuri haioase

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, cred că am o problemă gravă. În fiecare seară visez că sunt un câine.
Doctorul îl întreabă:
– De când se întâmplă asta?
– De când eram mic.
– Și de ce nu ați venit până acum?
– Păi, mama nu mă lăsa să urc pe canapea!

La restaurant

Un bărbat intră într-un restaurant și comandă o ciorbă.
După câteva minute, cheamă ospătarul:
– Domnule, în ciorba mea este o muscă!
Ospătarul se uită atent și spune:
– Stați liniștit, domnule, nu vă faceți griji. Nu mănâncă mult!
Bărbatul, nervos:
– Nu mă interesează cât mănâncă! Eu am plătit pentru ciorbă, nu pentru muscă!
Ospătarul răspunde:
– Aveți dreptate. Vă aduc imediat o lingură mai mare, să nu vă mai deranjeze!

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