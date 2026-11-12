Bianca Dan s-a întâlnit cu ispita Mattia, după despărțirea de Marian Grozavu. Ce a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii

Bianca Dan s-a întâlnit cu ispita Mattia, după despărțirea de Marian Grozavu. Ce a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii
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Bianca Dan, fostă concurentă la „Insula Iubirii”, este singură de la despărțirea de Marian Grozavu, iar recent, aceasta a decis să iasă în oraș cu fosta ispită Mattia Carnessali.

Potrivit informațiilor care se pot vedea cu ochiul liber pe contul său de socializare, și Mattia este singur, după ce a fost asociat anterior cu Teodora Racoș. Bianca le-a arătat urmăritorilor o parte din conversația purtată cu Mattia, în care acesta o invita să iasă în oraș. Ea a organizat și un sondaj pe Instagram, pentru a afla părerea celor care o urmăresc.

Bianca Dan și Mattia Carnessali, împreună la restaurant

După invitație, Mattia a mers să o ia pe Bianca de acasă cu mașina, iar cei doi au petrecut timp împreună la un restaurant.

Bruneta a explicat că nu mai ieșise în oraș de aproximativ o lună și că întâlnirea a ajutat-o să se simtă mai bine. Aceasta a apreciat faptul că Mattia a ascultat-o și a încurajat-o să privească anumite lucruri dintr-o perspectivă diferită.

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„Nu am ieșit de o lună de zile și chiar m-am simțit bine și îți mulțumesc Mattia că m-ai ascultat și că m-ai făcut să gândesc, ca de fiecare dată, un pic diferit. Uneori, oamenii când intră în viața ta, intră cu un scop, fie că e bun sau rău. Eu zic că acum a fost bun și apreciez din suflet că m-ai ascultat. Oricum ieșeam, dar toată lumea a fost da (n.r. să iasă în oraș). E plăcut când te ascultă cineva, când uiți, când te simți mai bine”, a spus Bianca Dan, pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Ce relație există între Bianca Dan și fosta ispită de la Insula Iubirii

Revederea celor doi a stârnit curiozitatea urmăritorilor, care se întreabă dacă între Bianca și Mattia ar putea exista o apropiere romantică.

Deocamdată, niciunul nu a anunțat că ar forma un cuplu. Mai mult, bruneta a mărturisit că și-ar fi dorit ca la întâlnire să participe și Teodora Racoș, alături de care Mattia a petrecut timp în trecut. Acesta i-ar fi promis că vor organiza și o ieșire în trei.

Teodora și Mattia sunt împreună/ sursa foto: social media

Teodora Racoș și Mattia Carnessali. Sursa foto: social media

Mattia Carnessali a precizat anterior că între el și Teodora Racoș nu a existat o relație serioasă.

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