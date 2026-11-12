Ro-Alert în județul Tulcea! Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol

Ro-Alert în județul Tulcea! Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol
Ro-Alert pentru locuitorii din județul Tulcea/ sursă foto: social media
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Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din județul Tulcea după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o dronă la aproximativ 28 de kilometri de Sulina. 

Alarma a fost dată joi, 12 noiembrie, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor din Marea Neagră, la aproximativ 45 de kilometri de țărmurile României. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea traficului.

Ro-Alert în județul Tulcea

De asemenea, populația din zona de nord al județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj Ro-Alert. Existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, autoritățile le-a recomandat oamenilor să își păstreze calmul, să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, aceștia au fost sfătuiți să rămână în casă, departe de ferestre și pereți exteriori. Alerta a fost emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

„Joi, 12 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 28 de kilometri nord-est de Sulina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleul) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nord-estul județului Tulcea, iar la ora 12:35 a fost transmis un mesaj Ro-Alert”, se arată în comunicatul MApN.

Astfel de situații au fost tot mai dese în ultima perioadă. Conform datelor oficiale, de la începutul anului și până la 27 septembrie 2026 au fost înregistrate 81 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte.

De asemenea, de la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 – 2025.

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