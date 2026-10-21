MApN, în alertă după ce o dronă a fost descoperită în Buzău! Nicușor Dan a convocat CSAT

Un localnic din comuna Robeasca, județul Buzău, a făcut o descoperire neobișnuită pe un teren agricol și a cerut ajutorul autorităților. Este vorba despre o dronă ale cărei origine și traseu până în zona respectivă nu sunt cunoscute deocamdată. Pentru clarificarea situației, la fața locului au fost mobilizate echipe ale MApN și SRI, care desfășoară cercetări pentru a reconstitui împrejurările în care aparatul a ajuns pe câmp.

Primele informații indică faptul că prăbușirea ar fi avut loc cu mai multe zile înainte ca drona să fie găsită. Potrivit datelor preliminare, incidentul nu s-ar fi produs nici în noaptea de marți spre miercuri, nici pe parcursul zilei de miercuri. Ancheta trebuie să stabilească inclusiv de ce aparatul nu ar fi fost identificat de sistemele radar ale Armatei Române, potrivit Digi24.

CSAT, convocat de Nicușor Dan

Descoperirea are loc într-o perioadă în care evoluțiile conflictului din Ucraina și incidentele cu drone din apropierea granițelor României impun o atenție sporită din partea autorităților. În acest context, președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), ședința fiind programată joi, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

Pe agenda reuniunii se află situația de securitate din zona Mării Negre, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacității de apărare a țării. De asemenea, membrii CSAT vor analiza protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii maritime esențiale.

Totodată, în nord-estul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert, după ce radarele MApN au detectat mai multe ținte aeriene pe teritoriul Ucrainei, în apropiere de localitatea Vâlcove. Populația a fost avertizată preventiv cu privire la posibilitatea pătrunderii unor drone în spațiul aerian românesc.

Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că, la momentul respectiv, nu existau indicii privind încălcarea spațiului aerian național. Între timp, verificările continuă în cazul aparatului găsit la Robeasca, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului.

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