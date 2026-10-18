Avioanele F-16 românești au doborât două drone pătrunse în spațiul aerian național. Primele imagini din timpul misiunii

Sâmbătă, 17 octombrie, două drone au pătruns în spațiul aerian românesc. Autoritățile au intervenit rapid, astfel că avioanele F-16 le-au doborât. Ministerul Apărării Naționale a publicat imagini din timpul misiunii și se poate observa cum piloții au lovit dronele rusești.

În urma incidentului de sâmbătă, 17 octombrie, Ministerul Apărării Naționale a publicat în mediul online imagini în premieră din timpul misiunii. Piloții au folosit avioanele de vânătoare F-16 și au lovit cele două drone Geran rusești care au pătruns în spațiul aerian românesc, deasupra Mării Negre. Fotografiile au fost puse la dispoziție de MApN și aparțin Bazei 86 Aeriene Borcea, de unde au decolat cele două aparate de zbor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Avioanele F-16 românești au doborât două drone pătrunse în spațiul aerian național

Ministerul Apărării Naționale a publicat imagini cu cele două avioane F-16 românești din timpul misiunii de sâmbătă, 17 octombrie. Piloții au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea și au doborât două drone Geran, de fabricație rusească, deasupra Mării Negre.

De asemenea, alături de fotografii, oficialii au transmis și un mesaj important. MApN a transmis în mediul online că militarii Armatei României sunt la datorie în permanență, pentru siguranța țării noastre.

”Ținte reperate, identificate, angajate și neutralizate! Imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate seara trecută de piloții români pentru neutralizarea celor două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc. Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră”, a transmis MApN.

Două drone rusești au pătruns în spațiul aerian românesc

În contextul actual, în care războiul dintre Ucraina și Rusia este în plină desfășurare, tot mai multe drone intră în spațiul aerian românesc. Sâmbătă, 17 octombrie, două drone au pătruns în spațiul aerian al țării noastre. Prima a intrat la 17:59 și a fost doborâtă în 2 minute la 25km SE de Sulina, potrivit ministrului interimar, Radu Miruță.

Cea de-a doua dronă a fost detectată în aceeași zonă, iar la ora 18:05 a fost lovită, la 5 minute după ce a intrat în spațiul aerian național la 20km E de Sulina. Amintim că săptămâna trecută, două nave comerciale au fost lovite de drone, cel mai probabil rusești, în apele teritoriale ale țării noastre.

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