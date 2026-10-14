Incident grav în Marea Neagră! O navă a fost lovită de o dronă în apele României

O navă a fost lovită de dronă în apele teritoriale românești. Incidentul a avut loc miercuri seara, în apropiere de Sulina. Autoritățile au trimis un nou mesaj Ro-Alert. În urma exploziei a izbucnit un incendiu.

Nava a fost lovită de dronă în apropiere de Sulina, la aproximativ 8-10 mile sud-est de dig. În urma exploziei, nava Yara J a fost cuprinsă de flăcări, iar echipajul a fost evacuat și se află în siguranță. Din primele informații, aceasta ar fi venit din portul turcesc Yalova și urma să ajungă într-un port de pe Dunăre. De asemenea, este prima navă lovită de drone în apele teritoriale. Autoritățile au trimis un mesaj Ro-Alert.

Navă lovită de dronă la Sulina

Nava Yara J, identificată prin numărul IMO 9221803, a raportat incidentul miercuri, 14 octombrie, în cursul serii. Aceasta se afla la 10 mile de Sulina, atunci când a fost lovită de o dronă.

Este prima navă care a fost lovită în apele teritoriale. În urma exploziei a izbucnit un incendiu, iar echipajul a fost evacuat în siguranță. În plus, autoritățile au emis Ro-Alert, dar au și intervenit rapid pentru stingerea focului.

„O navă comercială, sub pavilion străin, în balast, ancorată în marea teritorială a României, la aproximativ 9 mile marine Est Casla Vadanei, a informat MRCC că la bordul acesteia s-a produs un incendiu. Ulterior, reprezentanții navei au comunicat MRCC că incendiul a fost stins și că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță, nesolicitând sprijin sau asistență”, a transmis și Garda de Coastă.

Două ținte au pătruns miercuri seara pe teritoriul României

Două ținte au pătruns miercuri seara pe teritoriul țării noastre, după ce au fost detectate de radarele Ministerului Apărării Naționale. Au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 spaniole, iar populația din nord-estul județului Tulcea și din estul județului Galați a fost avertizată prin mesaje RO-Alert.

„La ora 20:04, două ţinte aeriene au pătruns în spaţiul aerian naţional. Ulterior, contactul radar cu una dintre ţinte a fost pierdut deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spaţiul aerian naţional la ora 20:13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina. Ţinta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potenţială către municipiul Galaţi, drept care a fost emis un nou mesaj RO-ALERT pentru estul judeţului Galaţi la ora 20:33. Ţinta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localităţii Reni, la nord de braţul Chilia. Alerta aeriană a încetat la 21:14”, se precizează în comunicatul MApN, emis în cursul serii.

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