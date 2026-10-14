RO-Alert în județul Tulcea după apariția a trei drone lângă graniță! Două avioane și un elicopter au fost ridicate de la sol

O nouă alertă de dronă în România! Miercuri dimineața, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat trei drone care evoluau în apropierea localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, iar două avioane și un elicopter au fost ridicate de la sol.

Autorităţile au emis, miercuri dimineaţă, pentru nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert privind posibila incursiune a unor drone. Alarma a fost dată la ora 6:39, iar mesajul de încetare a alertei a venit în jur de ora 7:58.

„Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în casă, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, este mesajul RO-Alert transmis, miercuri dimineaţă, populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea.

O nouă alertă de dronă

Radarele Ministerului Apărării Naţionale au detectat, în dimineaţa zilei de miercuri, trei drone care evoluau în apropierea localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România. Pentru a monitoriza situația au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române şi un elicopter IAR-330 SOCAT.

Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, MApN a transmis că cele trei ţinte aeriene nu au pătruns în spaţiul aerian naţional.

„În dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 6:39, a fost transmis un mesaj RO-Alert. Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT. Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național”, a transmis MApN.

Astfel de situații au fost tot mai dese în ultima perioadă. Conform datelor oficiale, de la începutul anului și până la 27 septembrie 2026 au fost înregistrate 81 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte.

De asemenea, de la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 – 2025.

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