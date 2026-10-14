Trei alerte RO-Alert în aproximativ 12 ore! Ce se întâmplă la granița României cu Ucraina

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați din nou, miercuri după-amiază, prin intermediul sistemului RO-Alert, în contextul unei posibile incursiuni de drone în apropierea graniței cu Ucraina. Este al treilea mesaj de acest fel transmis populației într-un interval de aproximativ 12 ore, pe fondul riscurilor generate de războiul declanșat de Rusia în țara vecină.

Noua alertă extremă a fost emisă în jurul orei 17:39, după ce autoritățile militare au semnalat o posibilă amenințare aeriană. Oamenii din zonele vizate au fost îndemnați să rămână calmi și să ia măsuri pentru a-și proteja viața, până la clarificarea situației.

Potrivit recomandărilor transmise prin sistemul de avertizare, persoanele aflate în zonele vizate trebuie să se adăpostească în spații special amenajate, dacă acestea sunt disponibile. În cazul în care nu există un adăpost civil în apropiere, este indicat ca oamenii să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori, pentru a reduce riscul de rănire în cazul producerii unor incidente.

Trei alerte într-un interval de aproximativ 12 ore

Seria avertizărilor a început încă din cursul dimineții de miercuri, când populația din nordul județului Tulcea a primit două mesaje RO-Alert în mai puțin de patru ore. Cele două perioade de alertare au însumat aproximativ două ore și 21 de minute, ceea ce a determinat autoritățile să mențină atenția asupra evoluțiilor din zona de frontieră.

Al treilea mesaj a fost transmis după-amiază, în condițiile în care activitatea militară din apropierea teritoriului României continuă să impună măsuri de precauție. Avertizările de acest tip sunt utilizate pentru informarea rapidă a populației atunci când există indicii privind un posibil pericol, inclusiv în situațiile în care sunt detectate aparate de zbor fără pilot în apropierea spațiului aerian național.

Durata unei alerte nu este aceeași de fiecare dată. Aceasta depinde de evoluția situației și de informațiile disponibile autorităților militare. După încheierea perioadelor de risc, populația primește și mesaje de încetare a alarmei, astfel încât oamenii să știe când avertizarea nu mai este în vigoare.

O dronă a ajuns temporar în spațiul aerian al României

Un incident distinct a fost semnalat în timpul celei de-a doua alerte emise miercuri. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, în apropierea orașului Sulina, în zona de deasupra Mării Negre.

Aparatul de zbor a traversat temporar spațiul aerian al României, după care s-a îndreptat spre teritoriul ucrainean. Ulterior, drona a fost doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei, conform datelor prezentate de reprezentanții MApN.

Incidentul evidențiază riscurile pe care le implică desfășurarea conflictului de peste graniță pentru zonele din estul României, în special pentru localitățile din apropierea Dunării și a Mării Negre. În aceste regiuni, autoritățile urmăresc cu atenție evoluțiile militare și transmit avertizări atunci când situația o impune.

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