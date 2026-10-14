Trei alerte RO-Alert în aproximativ 12 ore! Ce se întâmplă la granița României cu Ucraina

Trei alerte RO-Alert în aproximativ 12 ore! Ce se întâmplă la granița României cu Ucraina
Drone
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați din nou, miercuri după-amiază, prin intermediul sistemului RO-Alert, în contextul unei posibile incursiuni de drone în apropierea graniței cu Ucraina. Este al treilea mesaj de acest fel transmis populației într-un interval de aproximativ 12 ore, pe fondul riscurilor generate de războiul declanșat de Rusia în țara vecină.

Noua alertă extremă a fost emisă în jurul orei 17:39, după ce autoritățile militare au semnalat o posibilă amenințare aeriană. Oamenii din zonele vizate au fost îndemnați să rămână calmi și să ia măsuri pentru a-și proteja viața, până la clarificarea situației.

Potrivit recomandărilor transmise prin sistemul de avertizare, persoanele aflate în zonele vizate trebuie să se adăpostească în spații special amenajate, dacă acestea sunt disponibile. În cazul în care nu există un adăpost civil în apropiere, este indicat ca oamenii să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori, pentru a reduce riscul de rănire în cazul producerii unor incidente.

Trei alerte într-un interval de aproximativ 12 ore

Seria avertizărilor a început încă din cursul dimineții de miercuri, când populația din nordul județului Tulcea a primit două mesaje RO-Alert în mai puțin de patru ore. Cele două perioade de alertare au însumat aproximativ două ore și 21 de minute, ceea ce a determinat autoritățile să mențină atenția asupra evoluțiilor din zona de frontieră.

Al treilea mesaj a fost transmis după-amiază, în condițiile în care activitatea militară din apropierea teritoriului României continuă să impună măsuri de precauție. Avertizările de acest tip sunt utilizate pentru informarea rapidă a populației atunci când există indicii privind un posibil pericol, inclusiv în situațiile în care sunt detectate aparate de zbor fără pilot în apropierea spațiului aerian național.

Durata unei alerte nu este aceeași de fiecare dată. Aceasta depinde de evoluția situației și de informațiile disponibile autorităților militare. După încheierea perioadelor de risc, populația primește și mesaje de încetare a alarmei, astfel încât oamenii să știe când avertizarea nu mai este în vigoare.

O dronă a ajuns temporar în spațiul aerian al României

Un incident distinct a fost semnalat în timpul celei de-a doua alerte emise miercuri. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, în apropierea orașului Sulina, în zona de deasupra Mării Negre.

Aparatul de zbor a traversat temporar spațiul aerian al României, după care s-a îndreptat spre teritoriul ucrainean. Ulterior, drona a fost doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei, conform datelor prezentate de reprezentanții MApN.

Incidentul evidențiază riscurile pe care le implică desfășurarea conflictului de peste graniță pentru zonele din estul României, în special pentru localitățile din apropierea Dunării și a Mării Negre. În aceste regiuni, autoritățile urmăresc cu atenție evoluțiile militare și transmit avertizări atunci când situația o impune.

Zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile monitorizează situația

Noapte de alertă la granița României. Două aeronave F-18 au decolat de urgență de la Mihail Kogălniceanu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Pedeapsă extremă pentru o postare online! O studentă din Iran a primit condamnarea la moarte și peste 12 ani de închisoare
Pedeapsă extremă pentru o postare online! O studentă din Iran a primit condamnarea la moarte și peste 12 ani de închisoare
Haos la moaștele Sfintei Parascheva! Spiritele au fost calmate cu greu de jandarmi
Haos la moaștele Sfintei Parascheva! Spiritele au fost calmate cu greu de jandarmi
Mercur retrograd răscolește trecutul amoros! Zodiile care ar putea primi mesaje de la foștii parteneri
Mercur retrograd răscolește trecutul amoros! Zodiile care ar putea primi mesaje de la foștii parteneri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 15 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 15 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Marius Tucă Show începe joi, 15 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 15 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
Mediafax
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Povestea tinerei care a fost la un pas de moarte şi a rămas cu paralizie după ce a mâncat sushi
Adevarul
Povestea tinerei care a fost la un pas de moarte şi a rămas cu paralizie după ce a mâncat sushi
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport.ro
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cât costă ținutele „Reginei Întunericului”, Gabriela Lucuțar? De ce preferă tunsorile scurte: „Îmi conferă un aer puternic”
Click.ro
Cât costă ținutele „Reginei Întunericului”, Gabriela Lucuțar? De ce preferă tunsorile scurte: „Îmi conferă un aer puternic”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Digi24
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
go4it.ro
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Mediafax Italia
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Mediafax Spania
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.