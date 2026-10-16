Invazie de drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima reacție a ministrului Apărării

Invazie de drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima reacție a ministrului Apărării
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Patru drone au survolat neautorizat în noaptea de joi spre vineri în Republica Moldova. Totul s-a întâmplat în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a condamnat ferm fiecare caz. 

Tot mai multe drone survolează spațiul aerian al Republicii Moldova. În noaptea de joi, 15 octombrie, spre vineri, 16 octombrie, patru aparate au zburat neautorizat. În primul caz, un obiect aerian a pătruns în spațiul aerian la ora 23:02, din direcția localității Timcovo, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Ivanovca. Drona a părăsit spațiul aerian național prin zona localității Bronit, din raionul Moghiliov-Podolsc, Ucraina, în jurul orei 23:20. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a scris un mesaj pe Facebook prin care a condamnat fiecare incident.

Patru drone au survolat în Republica Moldova

Cel de-al doilea aparat de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 03:37, din direcția localității Starocazacie, Ucraina, spre localitatea Tudora. De această dată, a părăsit teritoriul Moldovei după aproximativ un minut. Al treilea survol a fost raportat în jurul orei 03:46, pe direcția Moghiliov-Podolsc (Ucraina) – Otaci (Republica Moldova). Câteva minute mai târziu, la ora 03:48, obiectul aerian a ieșit din spațiul aerian național prin regiunea localității Hădărăuţi, raionul Ocniţa.

Ultimul aparat de zbor fără pilot a survolat la ora 5:59, pe direcția Starocazacie (Ucraina) – Căplani (Republica Moldova). După un minut, a părăsit spațiul aerian al teritoriului Republicii Moldova, prin localitatea Purcari, raionul Ştefan Vodă, iar la 06:10, acesta a părăsit spaţiul aerian naţional prin localitatea Dnestrovsc, din regiunea transnistreană, îndreptându-se spre localitatea Gradeniţî, Ucraina.

Cum a reacționat Ministrul Apărării

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a publicat un mesaj în mediul online, la scurt timp după cele patru incidente. El a condamnat ferm fiecare survol în parte, precizând că orice încălcare a spațiului aerian național reprezintă un pericol pentru cetățeni.

„Chiar dacă toate au părăsit teritoriul naţional într-un interval scurt de timp, acest lucru nu înseamnă că incursiunile nu au prezentat un pericol. Orice încălcare a spaţiului aerian naţional reprezintă un risc pentru siguranţa cetăţenilor. Continuăm monitorizarea situaţiei. Condamn fiecare caz de încălcare care ameninţă securitatea naţională”, a scris Ministrul Apărării Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, pe Facebook.

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