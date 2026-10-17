Alertă de drone în timpul nopții! Două avioane de luptă F-18 au fost ridicate de la sol

Alertă de drone în timpul nopții! Două avioane de luptă F-18 au fost ridicate de la sol
Alertă de dronă /Foto: Shutterstock
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O nouă alertă de dronă a fost emisă în România. În noaptea de vineri spre sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o țintă aeriană care se deplasa pe teritoriul Ucrainei, în direcția graniței cu România. Două aeronave de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol.

Autorităţile au emis, vineri noaptea, pentru nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert privind posibila incursiune a unor drone. Alarma a fost dată la ora 1:54, iar mesajul de încetare a alertei a venit în jur de ora 2:30.

Alertă de dronă

MApN a anunțat că o ţintă aeriană a fost detectată în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe teritoriul Ucrainei, înspre graniţa cu România, la nord de localitatea Plauru. Ministerul Apărării Naționale a activat avioanele F-18 de la Mihail Kogălniceanu și a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, fără a fi raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

„Sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua pe teritoriul Ucrainei, înspre graniţa cu România, la nord de localitatea Plauru, judeţul Tulcea”, a informat MApN sâmbătă dimineaţă.

În urma alertei, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe durata monitorizării țintei aeriene, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Incidentul s-a produs în apropierea localității Plauru, situată pe malul românesc al Dunării, în vecinătatea frontierei cu Ucraina.

Astfel de situații au fost tot mai dese în ultima perioadă. Conform datelor oficiale, de la începutul anului și până la 27 septembrie 2026 au fost înregistrate 81 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte.

De asemenea, de la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 – 2025.

 

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