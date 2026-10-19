După ce a prezis pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” revine cu o predicție bulversantă: „Se va întâmpla în 2027, în toată lumea”

După ce a prezis pandemia Covid-19, "Profetul Apocalipsei" revine cu o predicție bulversantă: "Se va întâmpla în 2027, în toată lumea"
„Profetul Apocalipsei”, previziuni sumbre
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Craig Hamilton-Parker, cunoscut drept „Profetul Apocalipsei”, a revenit în centrul atenției cu noi previziuni îngrijorătoare. Clarvăzătorul britanic a conturat un scenariu sumbru pentru următorii doi ani. Acesta a anunțat atacuri teroriste majore în toată lumea, dar și un dezastru natural. Noile previziuni făcute de „Profetul Apocalipsei” au stârnit îngrijorare.

„Profetul Apocalipsei” și-a construit reputația în jurul unor presupuse previziuni despre evenimente majore. Printre previziunile făcute de acesta se numără pandemia COVID-19, moartea reginei Elisabeta a II-a, dar și diagnosticul de cancer al regelui Charles. De asemenea, acesta ar mai fi prezis Brexitul și victoria prezidențială a lui Trump din 2016.

„Profetul Apocalipsei”, previziuni sumbre pentru următorii doi ani

Craig Hamilton-Parker vine cu un nou set de profeții îngrijorătoare pentru anul 2027. Acesta le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe YouTube că anul viitor va fi marcat de „atacuri teroriste majore, în întreaga lume”. De asemenea, acesta a mai vorbit și despre o mare criză internațională care va veni în 2027. Poate să fie vorba despre o criză bancară, care va avea efecte mari.

În contextul acestei crize, „Profetul Apocalipsei” mai spune că Donald Trump va pune bazele unui al treilea mandat. Iar dacă anul 2027 se anunță unul greu, Craig Hamilton-Parker a făcut o previziune îngrijorătoare și pentru anul 2028, despre care spune că va fi marcat de un dezastru natural.

„Cred că în 2026 și pe parcursul anului 2027, el (n.r. Donald Trump) va pune bazele unui al treilea mandat. Nu doar odată cu apropierea perioadei electorale, ci chiar dincolo de aceasta. Simt că se va apela la puteri de urgență pentru a ocoli al 22-lea Amendament.

Acel al treilea mandat va fi declanșat de o mare criză internațională. Am mai vorbit în trecut despre o criză bancară. De asemenea, va exista și un dezastru natural în 2028. Acela va fi momentul în care al 22-lea Amendament va fi lăsat deoparte pentru o vreme”, a spus „Profetul Apocalipsei”.

„Profetul Apocalipsei”, previziuni sumbre

„Profetul Apocalipsei” anunță un atac asupra lui Donald Trump

„Profetul Apocalipsei” a mai făcut o serie de previziuni și în ceea ce îl privește pe Donald Trump. Spune că președintele se va confrunta cu un incident de securitate, la bordul avionului prezidențial. Se pare că un „praf radioactiv” o să fie lansat spre avion.

„Am văzut încă ceva care mi s-a părut bizar. Am văzut ceva ce semăna cu un praf radioactiv sau o formă de contaminare în jurul acestui eveniment. Așa că nu sunt foarte sigur cum se va desfășura.

A plasat cineva ceva acolo sau a încercat să facă ceva. Pentru că nu pot spune cu exactitate ce înseamnă. Poate că are legătură cu o dronă sau cu un alt dispozitiv. Dacă se va întâmpla asta, s-ar putea să aflăm mai multe detalii ulterior. Ceva urmează să se întâmple cu aeronava prezidențială”, a mai spus „Profetul Apocalipsei”.

Craig Hamilton-Parker preconizează că iminentul atac asupra lui Trump va avea loc pe teritoriul național, în timp ce aeronava se va afla la sol. Cu toate acestea, președintele va scăpa nevătămat din acest episod.

 

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