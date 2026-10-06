După ce a prezis corect pandemia COVID-19, „Profetul Apocalipsei” anunță o nouă pandemie: ”O boală mult mai periculoasă”

Craig Hamilton-Parker, cunoscut drept „Profetul Apocalipsei”, a revenit în centrul atenției cu o nouă previziune tulburătoare. Clarvăzătorul britanic susține că omenirea ar putea trece printr-o nouă criză sanitară, despre care spune că ar fi mai greu de controlat decât pandemia de COVID-19. Acesta spune că o nouă pandemie urmează să apară, iar începutul ei s-ar putea contura în Rusia.

Hamilton-Parker, sau „Profetul Apocalipsei” după cum este cunoscut, și-a construit reputația în jurul unor presupuse previziuni despre evenimente majore. Printre previziunile făcute de acesta se numără pandemia COVID-19, moartea reginei Elisabeta a II-a, dar și diagnosticul de cancer al regelui Charles.

În cazul pandemiei COVID-19, „Profetul Apocalipsei” a publicat în ianuarie 2020 o înregistrare în care vorbea despre apariția unei epidemii asemănătoare gripei în China, care urma să se extindă la nivel mondial.

„Profetul Apocalipsei”: urmează o nouă pandemie

Acum, „Profetul Apocalipsei” vine cu o nouă previziune sumbră. În data de 24 septembrie, într-o transmisiune în direct pe YouTube, Craig Hamilton-Parker a susținut că urmează o nouă pandemie. Amenințarea sanitară ar putea fi provocată de o bacterie care atacă plămânii.

„Profetul Apocalipsei” a atribuit avertismentul privind o nouă pandemie unor călugări tibetani. Deși susține că pandemia o să fie una feroce, Craig Hamilton-Parker spune că există și un leac pe care călugării tibetani îl cunoșteau. Acesta este ascuns, se pare, în textele tibetane antice. Profeția mai spune și că pandemia o să fie oprită.

„Ar fi mai degrabă o boală de tip biologic, mult mai greu de controlat. Aceasta este mult mai periculoasă pentru că se poate răspândi mult mai rapid. (…) Deci, dacă se va întâmpla din nou, oameni buni, fiți siguri că o vom învinge. O vom depăși”, a spus „Profetul Apocalipsei”.

Situație bizară în Rusia

Profeția făcută de „Profetul Apocalipsei” a căpătat o nouă dimensiune, după moartea unei angajate de 28 de ani a Institutului Anti-Ciumă din Irkutsk, Siberia. Moartea acesteia a stârnit temeri legate de un potențial focar de ciumă pulmonară.

Daria Shipilova, tehnician de laborator la Institutul Anti-Ciumă din Irkutsk, Siberia, ar fi intrat în contact cu bacteria Yersinia pestis și s-a îmbolnăvit. Presa locală spune că femeia s-ar fi infectat în timp ce se afla la institut, după ce „a spart o eprubetă” ce conținea material biologic viu care poate provoca ciumă pulmonară. Boala afectează plămânii și este una dintre cele trei forme diferite de ciumă.

Mai mult, după decesul Dariei Shipilova, aproximativ 189 de persoane care ar fi intrat în contact cu ea au fost plasate sub supraveghere medicală, iar mai multe unități medicale din regiune au intrat în carantină. Această situație a alimentat temerile privind o posibilă epidemie de ciumă pulmonară.

Însă, trebuie precizat că autoritățile sanitare ruse nu au confirmat că Daria Shipilova a avut ciumă. Rospotrebnadzor a anunțat că femeia a murit de pneumonie de etiologie necunoscută, iar testele nu au identificat microorganisme asociate activității sale profesionale.

Asemănarea dintre previziunea făcută de „Profetul Apocalipsei” și evenimentele din Rusia a atras atenția, însă nu există dovezi că cele două situații ar avea vreo legătură.

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