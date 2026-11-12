Românul rănit în accidentul din Bulgaria este în stare critică! Bărbatul este în continuare ventilat mecanic

Starea românului rănit în tragedia rutieră de pe autostrada Trakia, din Bulgaria, s-a agravat. Miercuri dimineața, 11 noiembrie, oficialii spitalului din Burgas au anunțat că starea acestuia se deteriorează și există pericol real de deces. Familia românului a fost anunțată în legătură cu evoluția lui, iar medicii fac eforturi pentru a-l stabiliza.

În urma celor două accidente produse pe 10 noiembrie în Bulgaria, 11 persoane au murit, iar alte 51 au fost rănite. Printre răniții care au ajuns la spital în stare gravă s-a numărat și un român. Din informațiile transmise de medici, bărbatul a suferit un traumatism toracic sever.

Acum, starea în care se află românul s-a agravat. Bărbatul se află în continuare sub ventilație mecanică, iar în cursul nopții a trecut printr-un episod ce i-a pus viața în pericol. Reprezentanții unității medicale din Burgas au anunțat că, pe parcursul nopții, funcția pulmonară a pacientului s-a deteriorat, ca urmare a traumatismului toracic grav suferit.

Însă, datorită intervenției rapide a echipelor de gardă de la Terapie Intensivă, starea acestuia a fost stabilizată pentru moment, dar pacientul rămâne în stare critică, existând un risc real pentru viața sa.

12 morți și 51 de răniți

Reamintim că tragedia din Bulgaria a avut loc în data de 10 noiembrie. Se pare că un șofer de TIR român ar fi declanșat accidentul în lanț produs pe autostrada Trakia. Conform informațiilor transmise de Ministerul de Interne din Bulgaria, prima coliziune s-a produs pe sensul de mers către Burgas, în jurul kilometrului 289 al autostrăzii, între nodurile rutiere Zimnitsa și Kabile, în regiunea Yambol.

TIR-ul condus de român ar fi blocat drumul unui autobuz care transporta pasageri. Mai apoi, un alt camion a intrat în coliziune, iar apoi un autoturism s-a izbit în partea din spate a acestuia. În urma celor două accidente, 12 persoane au murit, iar alte 51 au fost rănite. În total, 86 de vehicule au fost implicate în coliziuni: 63 pe sensul către Burgas și 23 pe sensul către Sofia.

Inițial, șoferul de TIR a fost reținut și condus la audieri. Însă, procurorii bulgari au concluzionat că, în acest moment, nu există motive pentru a-l pune sub acuzare. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia în care au fost implicate 86 de vehicule.

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