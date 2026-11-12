Ce relație există între Viorel Lis și copiii săi? Oana Lis rupe tăcerea, după ce fostul edil nu a fost vizitat la spital de nimeni: „Vorbesc la telefon…”

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După ce Viorel Lis a trecut prin momente cumplite, Oana Lis a rupt tăcerea! Soția fostului edil a fost invitată la Dan Capatos Show, unde a vorbit despre starea în care se află soțul său în acest moment. După ce a fost nevoită să cheme ambulanța pentru că fostul primar al Capitalei acuza dureri de nesuportat, acum Viorel Lis se află acasă, acolo unde Oana are grijă de el cum poate ea mai bine. Despre copiii acestuia, Oana nu are prea multe de spus. Se pare că atât fiul cât și fiica lui Viorel nu și-au mai vizitat tatăl de extrem de mult timp. Vezi totul pe CANCAN.RO!

După ce lucrurile par să se fi stabilizat în căminul soților Lis, Oana a vorbit despre viața pe care o duce alături de Viorel în fiecare zi. Deși bătrânețea vine la pachet cu multe greutăți, Oana a ales să îi rămână alături bărbatului cu care a format o familie acum mai bine de 30 de ani. Deși fostul edil a trecut prin mai multe momente de cumpănă de-a lungul ultimilor ani, se pare că cei doi copii pe care îi are nu l-au vizitat pe Viorel nici atunci când se afla pe patul de spital. Vezi emisiunea integrală aici!

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Deși Oana Lis a fost scumpă la vorbă, blondina a lăsat de înțeles că relația dintre ea și cei doi copii ai fostului primar al Capitalei ar fi mai mult decât rece. Nici între Viorel și proprii copii situația nu ar sta prea roz. Se pare că relația dintre el și copiii lui se rezumă la câteva conversații telefonice, fără să se vadă prea des la ochi.

DAN CAPATOS: Ce se întâmplă cu copiii lui? Are doi băieți?
OANA LIS: Nu comentez. Are o fată și un băiat. Fata este plecată în America, deci oricum e foarte departe. Sunt din două căsătorii (n.r. copiii lui Viorel).
DAN CAPATOS: Nu-l ajută?
OANA LIS: Vorbesc la telefon, dar nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, că nu sunt copiii mei. Nu este treaba mea.
DAN CAPATOS: Ce legătură are că sunt ai tăi sau nu sunt ai tăi? Dacă îl ajută sau dacă nu.
OANA LIS: Vorbesc la telefon.
DAN CAPATOS: Și pe tine nu te… înțeleg că probabil că nu te… (n.r. nu te suportă)
OANA: Nu am nicio legătură. Legătura mea este doar cu Viorel, atât. Nu am nicio legătură cu alte rude.

Oana Lis, amintiri din tinerețea lui Viorel

Oana Lis, amintiri din tinerețea lui Viorel

Oana Lis: „Îl rog pe Dumnezeu să mă țină sănătoasă”

În timpul emisiunii, Oana a amintit de un moment de cumpănă pe care l-a traversat cu soțul său acum patru ani. În primăvara anului 2022, Viorel Lis a suferit un infarct miocardic, care l-a trimis imediat pe patul de spital. Din fericire, episodul a fost depășit cu bine, însă, potrivit Oanei, copiii lui Viorel nu au venit să își vadă tatăl.

FANE ALU` BRIGITTE: Dar dacă ar fi dânsul într-o situație mai delicată, nu ar interveni?
OANA LIS: Eu știu că atunci când Viorel a fost cu infarct, doar eu mergeam la spital de două ori pe zi. Nu alte rude, nu altcineva. Eu am fost și internată cu el la spital. Eram amândoi cu COVID și eu stăteam mereu și îi puneam masca, pentru că îi cădea mereu de pe față.
DAN CAPATOS: Nu au venit copiii?
OANA LIS: Nu. Nu a venit nicio rudă, ce copii…
DAN CAPATOS: Deci la modul real, el pe tine te are singurul om pe care să se bazeze.
OANA LIS: Da, îl rog pe Dumnezeu să mă țină sănătoasă.

Oana și Viorel Lis formează un cuplu din 1998, vremuri în care Oana avea numai 18 ani. Deși diferența mare de vârstă a șocat opinia publică ani de-a rândul, cei doi nu au lăsat pe nimeni și nimic să îi despartă. Ba mai mult, gurile rele spuneau la momentul respectiv că Oana ar căuta mai degrabă portofelul decât inima edilului. Timpul însă a demonstrat că deși viața celor doi a fost presărată cu greutăți de tot felul, Oana a ales să îi rămână alături lui Viorel chiar și în cele mai grele momente.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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