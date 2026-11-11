Oana Lis, copleșită de probleme: „Mi-a venit să renunț, s-o iau razna!” Viorel Lis a alinat-o în cel mai romantic mod

Oana Lis, despre Viorel
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Oana Lis s-a deschis în fața publicului și a povestit despre greutățile prin care trece alături de Viorel Lis. Invitată la Dan Capatos Show, aceasta a recunoscut că situația îi afectează uneori echilibrul emoțional. În ultima perioadă, problemele de sănătate ale fostului edil s-au agravat, iar Oana încearcă să-i fie permanent alături. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Oana Lis este copleșită de probleme!

Deși încearcă să își păstreze optimismul, există momente în care simte că nu mai poate. Vedeta spune că oamenii văd doar aparițiile sale îngrijite, fără să cunoască realitatea din spatele lor. Cu toate astea, Oana spune că nu vrea să se dea bătută, chiar dacă vârsta lui Viorel Lis vine însoțită de mai multe probleme de sănătate. Vezi emisiunea integrală aici!

„M-am săturat și să mă plâng, că pare că mă plâng și mă victimizez. Dar, frate, e viața mea. Despre ce să vorbesc? Eu nu mă duc în vacanțe, nu mă duc nicăieri, nu mă duc în cluburi, nu mai am ce să vorbesc. Adică asta e viața mea. Știu că oamenii zic: «Aoleu, te duci și te plângi». Dar despre ce să vă vorbesc? Astea sunt problemele mele. Dacă mă vezi aranjată, nu înseamnă că poate mai devreme nu am stat în mașină și am plâns. Sau poate mi-a venit să renunț, s-o iau razna, dar mă ridic. Fără să vrei, cazi, cazi uneori psihic, emoțional, mi s-a întâmplat. Dar am norocul că, în felul ăsta de a fi, de a vedea viața cu glume, de a vedea așa ușor… Și credința asta mă ajută.”

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Ce i-a spus Viorel Lis soției sale

Oana Lis a vorbit și despre eforturile pe care le face pentru a-i asigura soțului său o viață cât mai bună. Chiar dacă nu se consideră perfectă, spune că Viorel este mulțumit de grija pe care i-o poartă. Un compliment primit chiar de la el a emoționat-o până aproape de lacrimi.

„Eu încerc să îi aduc o calitate a vieții cât mai ridicată, cât pot eu. Nu sunt cea mai perfectă, dar el zice că este mulțumit de cum am grijă de el. Știi ce mi-a zis de dimineață, că m-a și emoționat? Mi-a zis: «Oana, ești atât de bună, că uneori mă sperii». Știu că oamenii ne condamnă, dar nimeni nu știe. Și, într-adevăr, nu am fost pregătiți. Trebuia să ne facem și noi o asigurare de sănătate, de viață, să strângem niște bani de bătrânețe. Eu eram tânără. El nu s-a gândit. Nu te gândești că mori. Nu e toată lumea așa. Unii pot să aibă o bătrânețe lungă și sărăcia omului…”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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