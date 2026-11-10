Sănătatea lui Viorel Lis, din ce în ce mai șubredă! Oana, nevoită să cheme salvarea: „Urlă de durere”

Sănătatea lui Viorel Lis, din ce în ce mai șubredă! Oana, nevoită să cheme salvarea: „Urlă de durere”
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Oana și Viorel Lis trec printr-un adevărat coșmar. Soția fostului edil a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că acesta se chinuie cu dureri de-a dreptul insuportabile și că sunt momente în care simte că nu mai poate îndura suferința. Nici Oana nu o duce deloc bine! A ajuns recent la spital și se teme că boala care i-a dat viața peste cap în trecut ar putea să fi revenit. Gândul că s-ar putea confrunta din nou cu cancerul o îngrozește.

Oana a povestit că sunt zile în care Viorel Lis urlă de durere, iar ea nu mai are de ales decât să cheme ambulanța. Soția fostului edil a mărturisit că bătrânețea este cumplit de grea, dar că face tot ce îi stă în putere să-i fie alături bărbatului cu care este căsătorită de mai bine de 30 de ani.

„Viorel se simte bine că este acasă cu mine și că sunt alături de el. Alții, la vârsta lui, ori sunt morți, ori sunt la azil. Bătrânețea nu este pentru cei slabi de înger și vine cu multe probleme. Sunt zile în care e ok și sunt zile în care e foarte greu, pentru că are dureri. Urlă de durere și atunci eu trebuie să mă gândesc ce să fac, să sun la medic. De multe ori am chemat salvarea”, a declarat ea pentru CANCAN.RO.

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Unde vrea să fie înmormântat Viorel Lis

Oana Lis a mai spus că fostul edil a rugat-o ca, atunci când va veni momentul, să îl înmormânteze la țară, în locul în care s-a născut, nu la Bellu sau într-un alt cimitir pompos. Ea a recunoscut că se gândește cu groază la ziua în care Viorel nu va mai fi și că speră să găsească puterea de a trece peste cea mai dureroasă pierdere din viața ei.

„Viorel mi-a dat niște indicații în caz că pățește ceva. Vrea să fie înmormântat la el la țară, nu vrea la Bellu. Vrea să se întoarcă de unde a plecat, el e foarte legat de Argeș. Nu pot să mă gândesc ce o să fac când el nu va mai fi. Sper doar să nu-mi pierd credința în Dumnezeu”, a mărturisit Oana.

În urmă cu trei ani, Oana Lis a primit un diagnostic crunt: carcinom spinocelular, o formă de cancer de piele care poate fi agresivă. Acum, soția fostului edil trece din nou prin clipe de groază. Medicii i-au îndepărtat un papilom din zona intimă, iar proba a fost trimisă la laborator pentru analize. Până la aflarea rezultatelor, ea stă ca pe ace și speră să nu primească o veste care să-i dea din nou viața peste cap. Cea mai mare teamă este să nu se confrunte iar cu cancerul.

Oana și Viorel Lis

Oana și Viorel Lis. Sursa foto Social media

„Suntem corp, minte și suflet. Când una suferă, se dezechilibrează toate. Eu am o piele sensibilă și, cu vârsta, apar tot felul de modificări, probleme. Știu că oamenii mă văd tipa tânără și nebună care apare la televizor, dar viața trece și peste mine și am îmbătrânit și eu, și problemele, și stresul își spun cuvântul. Trebuie să merg la medic să mă controlez. Să dea Dumnezeu să fie ceva tratabil”, a spus soția lui Viorel Lis.

Abia au bani de mâncare și medicamente

Oana și Viorel Lis au ajuns să se lupte și cu sărăcia. Soția fostului edil a spus că toate s-au scumpit atât de mult, încât abia mai au bani să-și plătească facturile, să pună mâncare pe masă și să-și cumpere medicamentele. Fiecare leu contează, iar traiul de zi cu zi a devenit un adevărat chin.

„S-au scumpit toate și nici nu mai e diferența între nevoi și dorințe. Eu am un telefon vechi, nu mai am iPhone de mult. Scumpirile ne-au lovit la facturi, la mâncare, medicamente. Viorel Lis a rămas fără niște pastile de diabet și am luat o folie pe care am dat 63 de lei. Mie nu mi-au plăcut niciodată lucrurile scumpe, am preferat să mă restrâng eu foarte mult”, a declarat Oana.

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