Serghei Mizil, despre relația lui cu Petre Roman și ce beneficii ar fi avut Oana Roman, de fapt: „Nu înțeleg de ce să te dai victimă”

Serghei Mizil a lămurit zvonurile privind presupusul conflict dintre el și Petre Roman. La Dan Capatos Show, acesta a explicat că nu are nimic de împărțit cu fostul premier. Mai mult, omul de afaceri a vorbit despre respectul pe care îl poartă tatălui Oanei Roman. Vezi totul pe CANCAN.RO în exclusivitate!

Serghei Mizil, despre tatăl lui Petre Roman

Deși în spațiul public s-a speculat că între cei doi ar exista tensiuni, Serghei Mizil a negat această ipoteză. Ba mai mult, Serghei a declarat că între el și Petre Roman există și un liant comun: un membru din familia lui Mizil. Vezi emisiunea integrală aici!

„Cu Petre Roman nu am nimic. Petre Roman era dintre ăia care era cu partidul. El era tovărăș cu cumnatul meu pe care, la Revoluție, l-a propus ministrul învățământului. Ei au fost și primii care și-au rupt carnetele. Eu nu am avut ce să rup, că nu aveam ce. Eu aveam carnet de la Pescăruș. Tatăl lui Petre Roman a fost un om foarte deștept. Nu știu cum vindeau banane, că au stat vizavi de mine, pe Kiseleff. La mine creșteau banane, la Oana nu creșteau banane, erau dude. Vila lui Băsescu, pe care și-a refăcut-o la Snagov, era a partidului și stăteau ei. Dar nu are importanță, pentru că tatăl lui Petre Roman a fost un om deosebit.”

Serghei Mizil, nedumerit de declarațiile Oanei Roman

Serghei Mizil a mărturisit că nu a înțeles niciodată de ce Oana Roman a ales să vorbească despre familia sa în acești termeni ai neputinței financiare. Ba mai mult, Serghei a spus despre Oana Roman că, deși întotdeauna a avut ce și-a dorit, tot a reușit să îmbrace haina victimei, care nu i s-ar potrivi.

„Nu am înțeles-o niciodată pe ea, de ce a avut chestia asta. Pentru că ea și la Revoluție… Petre mi-a dat-o mie și lui Bartolomeu să stea la Snagov, imediat după Revoluție, după ce a ajuns prim-ministru. Nu știu de ce a avut ea asta. Pe ăștia care au avut, nu înțeleg de ce să te dai victimă, că-l enervezi mai mult pe om când știe ce ai făcut.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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