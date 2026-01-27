Acasă » Știri » Catinca Zilahy, adevărul despre relația cu Oana și tensiunile din familie, înainte de divorțul lui Petre Roman de Mioara: „Liniște adevărată n-am avut niciodată”

Catinca Zilahy, adevărul despre relația cu Oana și tensiunile din familie, înainte de divorțul lui Petre Roman de Mioara: „Liniște adevărată n-am avut niciodată"

De: Simona Vlad 27/01/2026 | 22:42
Invitată în platoul emisiunii Dan Capatos Show, Catinca Zilahy a vorbit deschis despre relațiile tensionate din familie și despre legătura complicată cu sora ei vitregă, Oana Roman. Discuția a fost directă, cu mărturisiri clare și fără ocolișuri despre perioada în care Mioara și Petre Roman au format o familie. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Întrebată de Dan Capatos dacă a existat vreodată liniște în familia Roman, în perioada în care Mioara și Petre erau căsătoriți, Catinca a răspuns tranșant: „Nu, niciodată. Și nu numai de acum sau după Revoluție. Și înainte au fost probleme ca, bănuiesc, în cele mai multe familii.”

Ba mai mult, Catinca a declarat:

„Liniște adevărată n-am avut niciodată.”

Cum a fost familia Roman înainte de divorț?

Totuși, Catinca a spus că mama lor a avut un rol important în menținerea unui echilibru.

„Eu cred că un rol foarte mare l-a avut mama. Cred că ea a mai ținut echilibrul.”

Discuția a ajuns rapid la relația cu Oana Roman, sora sa vitregă. Dan Capatos a întrebat-o pe Catinca dacă cele două surori s-au înțeles vreodată bine. Răspunsul a fost scurt: „Foarte bine nu, niciodată. Și nu am înțeles niciodată de ce.”

Catinca a explicat că a încercat de-a lungul timpului să repare lucrurile.

„Eu am mai încercat de vreo câteva ori, după ce am mai crescut. Am încercat de mai multe ori să am o discuție pentru că eu nu știu de unde vine această problemă.”

Catinca Zilahy, adevărul despre relația cu Oana

Mai mult, spune că din punctul ei de vedere nu a existat un motiv real de conflict.

„Din punctul meu de vedere nu există nicio problemă. De la mine spre ea… Chiar nu există și n-a existat niciodată. Eu mai consider că putem avea păreri diferite fără să ne certăm.”

Ba mai mult, Catinca a declarat că nu a primit reproșuri directe.

„Față în față, nu mi-a zis niciodată punctual: „uite, mie nu-mi convine asta, asta și asta.” Niciodată. Din punctul ăsta de vedere, suntem foarte diferite. Mie nu-mi plac conflictele. Îmi place să dezbat foarte mult.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

